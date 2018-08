Dein gruseliger Freund und Helfer: Britische Bobbies sind in "We happy Few" die häufigsten Gegner. Wer den bissig grinsenden Gesetzeshütern in die Klauen fällt, hat nichts zu lachen. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Ein ungewöhnliches Szenario voller maskierter, krampfhaft grinsender Protagonisten, jede Menge bissige Polit-Satire und reichlich Survival-Elemente: „We happy few“ von Compulsion Games ist ein ungewöhnlicher Genre-Cocktail, der vor allem durch sein knallbuntes und verstörendes Szenario Aufmerksamkeit erweckt - und in der Branche. Inzwischen hat Microsoft die im kanadischen Montreal beheimatete Independent-Schmiede übernommen.

Auf den ersten Blick herrscht in Wellington Wells Friede, Freude, Eierkuchen: Die Bewohner flanieren mit einem breiten Grinsen und stolz geschwellter Brust durch die grell-bunten Straßen ihrer kleinen Stadt. Doch hinter der im Stil der britischen „Swinging Sixties“ gehaltenen Kulisse verbirgt sich ein schreckliches Geheimnis ...

Wer sich in "We happy few" der staatlich verordneten Droge "Joy" verweigert, landet in einer dystopischen 60er-Jahre-Parallelwelt, die an Aldous Huxleys Roman-Klassiker "Schöne Neue Welt" erinnert. (Compulsion Games / Gearbox Software)

In drei Minuten ist alles vorbei

In Wahrheit liegt das scheinbare Paradies in Schutt und Asche, nachdem die Nazis in diesem alternativen Geschichtsverlauf den Zweiten Weltkrieg gewonnen und England überrannt wurde. Hinter den blank polierten Autos verbergen sich fahruntüchtige Wracks, die meisten Häuser-Fassen bröckeln und Ressourcen sind ebenfalls knapp. Dass die Bewohner trotzdem wie Grinse-Katzen mit eingefrorenen Gesichtszügen durch die Gegend schwadronieren, verdanken sie der von der totalitären Lokal-Regierung ausgegebenen Psycho-Droge „Joy“.

Held Arthur hat's nicht so mit der direkten Konfrontation. Er hält sich lieber im Schatten verborgen und greift an, wenn ihm Gegner wie Regierungs-Agenten den Rücken zuwenden. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Die sorgt dafür, dass aus einer aufgeschlitzten, toten Ratte eine leckere Pinata wird und aus Erbrochenem ein bunter Schmetterling. Held Arthur ist eines von vielen kleinen Bürokratie-Rädchen im Drogen-geschmierten System. Bis er eines Tages beim Zensieren von Zeitungsausschnitten über einen Artikel stolpert, der Erinnerungen an seinen im Krieg vermissten Bruder weckt. Hier hat der Spieler die Wahl: Schluckt er gleich darauf seine vorgeschriebene Dosis „Joy“, übergeht er den Hinweis schulterzuckend - und sieht nur wenige Augenblicke nach Spielbeginn den Abspann über die Mattscheibe flimmern. Spiel geschafft, Fall erledigt.

Wer die Pille stattdessen achtlos in den Mülleimer feuert, für den nimmt das Abenteuer eine dramatische Wendung: Er blickt hinter die Joy-Fassade, flüchtet aus der Bürokratie-Zentrale des Regimes in die verfallenen Straßen der Außenwelt und sucht fieberhaft nach seinem Bruder.

Kann später ebenfalls als spielbarer Charakter übernommen werden: die Chemikerin Sally, die ihren Feinden mit Tränken, Spritzen und Mixturen aus dem Zerstäuber zusetzt. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Forschen, schleichen, quatschen, craften, kämpfen

Dabei ist Arthur nicht der einzige Rebell, der dem auf Lügen basierenden Überwachungsstaat den Kampf ansagt: Nach den ersten von ungefähr 20 Spielstunden trifft er auf die Chemie-Expertin Sally und den bulligen Schusswaffen-Profi Ollie. Beide Figuren sind spielbar und geben dem Abenteuer einen anderen Dreh. Wer aber lieber bei Arthur bleibt, wird sich vor allem schleichend durch Wellington Wells bewegen. Der zart besaitete Bursche geht Schwierigkeiten lieber aus dem Weg, Feinde werden vorzugsweise von hinten und aus sicherer Deckung heraus erledigt.

Tickt nicht mehr ganz richtig, hat das Herz aber am rechten Fleck und ist außerdem ein robuster Kämpfer: der ebenfalls spielbare Schusswaffen-Experte Ollie. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Aber klappt es aller Vorsicht zum Trotz nicht ohne Handgreiflichkeit, packt er Prügel wie Cricket-Schläger, Heizungsrohr oder Schaufel aus dem Sack: Der Nahkampf geht leicht von der Hand, kostet die Spielfigur allerdings viel Lebensenergie und Ausdauer, die später durch den Einsatz von heilenden Gegenständen wieder regeneriert werden muss. Die wiederum wollen mithilfe des Spiel-eigenen Crafting-Systems hergestellt werden - ebenso wie die schnell verschlissenen Dietriche, ohne die Arthur und seine Mitstreiter kaum einen Schrank öffnen oder eine Behausung filzen könnten, oder die zahlreichen Verkleidungen, die dabei helfen, die verschiedensten Spielgebiete friedlich zu infiltrieren.

Darum sollte man - auch auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad - Kämpfen so oft wie möglich aus dem Weg gehen: Quatschen statt kloppen - das erspart dem eigenen Helden Kopfschmerzen und schont obendrein den knappen Ressourcen-Haushalt.

Wer keinen Verdacht erregen will, der schlüpft in die zum jeweiligen Stadtviertel passende Verkleidung, wirft gelegentlich eine Joy-Pille ein oder versteckt sich auf einer Parkbank hinter seiner Zeitung. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Überflüssige Surival-Elemente

Ursprünglich sollte „We happy Few“ ein waschechtes Survival-Spiel werden: Die meist nach dem Zufalls-Prinzip erstellten Bereiche sind darauf ausgelegt, den Überlebensinstinkt des Spielers zu wecken. Er soll Rohstoffe sammeln, aus ihnen seine eigene Überlebens-Ausrüstung schmieden und damit gegen Hunger, Durst sowie Schlafentzug ankämpfen. Als dieses Konzept in der Early-Access-Version auf eher verhaltene Resonanz stieß, hat Entwickler Compulsion die Gameplay-Architektur allerdings dramatisch umgekrempelt: Inzwischen ist der Drogen-Trip durch Wellington Wells in erster Linie ein geradliniges, von einer dystopischen Story getragenes Adventure, dem seine Survival-Elemente nicht immer gut zu Gesicht stehen. Zwar darf man nach wie vor die weitläufige Spielwelt erforschen, um dabei nach Crafting-Ressourcen und Neben-Missionen zu suchen, doch meistens wird die an sich spannende Story dadurch nur unnötig in die Länge gezogen.

Die überwiegend im Nahkampf ausgetragenen Feindseligkeiten sind auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad kein all zu großes Hindernis. Auf höheren Niveaus geht man ihnen allerdings besser aus dem Weg. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Technische Probleme und Fazit

Erschwerend hinzu kommen jede Menge technische und visuelle Schwierigkeiten: Auf starken Gaming-PCs und Xbox One X beziehungsweise PS4 Pro verströmt die knallbunte, mitunter an „Bioshock“ erinnernde Spielkulisse noch ein gewissen morbiden Charme. Auf schwächeren Systemen allerdings wird der Streifzug über die Insel von Textur-Matsch, verzögert geladenen Strukturen und Ruckel-Attacken beeinträchtigt. Ebenfalls kein Blickfang sind die marionettenhaft gestalteten und abgehackt animierten Bewohnern von Wellington Wells.

Immer schön dicht am Boden bleiben, dann klappt's auch mit dem Schleichgang. Wer sich dabei hinter einer Deckung verborgen hält, hat noch bessere Chancen. Gegner lassen sich in diesem Fall anhand ihrer Fußspuren beobachten, weil man sie sogar durch Hindernisse hindurch erkennen kann. (Compulsion Games / Gearbox Software)

Dafür überzeugt „We happy few“ mit einigen großartigen Ideen und Bildern: Die übersteigerte Darstellung eines orwellschen Überwachungsstaates, der seinen Bürgern zugunsten allgemeiner Heiterkeits-Hysterie die Identität nimmt, ist auf gelungene Weise bedrückend. Doch letztlich scheitert die Idee daran, dass Entwickler Compulsion kein zum Szenario passendes Spielkonzept gefunden hat.