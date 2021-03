Albtraum Waldspaziergang: Eine 48-Jährige wird von ihrem Begleiter mit einem Messer bedroht. (ZDF/Saskia Pavek)

Es ist der Stoff, aus dem Albträume entstehen: Rudi Cerne präsentiert auch in der neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ von Schauspielern nachgestellte reale Kriminalfälle, die von der Polizei bislang noch nicht gelöst werden konnten. Einer davon, dürfte viele Zuschauer stark verunsichern: Erzählt wird von einer Frau, die sich endlich mal ein Wellness-Wochenende gegönnt hatte. Doch dort gerät die 48-Jährige ausgerechnet an den Falschen. Auf einer einsamen Wanderung findet sie sich allein in unangenehmer Nähe eines äußerst ambivalent agierenden Mannes wieder, der sie schließlich mit einem Messer bedroht.

Niemand passt auf: ein Überfall in einsamen Corona-Zeiten

Eigentlich hätte es ein beschauliches Wellness-Wochenende werden sollen: Doch dann gerät eine 48-Jährige beim Waldspaziergang in höchste Gefahr. (ZDF/Saskia Pavek)

Doch auch die anderen Fälle, bei denen die Kriminalisten auf Mithilfe der Zuschauer und auf möglicherweise entscheidende Zeugenaussagen hoffen, haben es in sich: So erfährt man ebenfalls von einer Frau, die auf ein Klingeln an der Tür hin, ihr Haus öffnet. Unvermittelt trifft sie ein Schlag ins Gesicht. Zwei Männer strecken sie nieder und bedrohen sie mit einem Messer.

Besonders beklemmend wirkt der Fall einer 90-jährigen älteren Dame: Sie muss sich Corona-bedingt mit dem Rückzug in die soziale Isolation, abgeschnitten von ihren Freunden und Bekannten, zurückziehen. Doch umso hilfloser steht sie plötzlich vor zwei Räuberinnen, die sie abpassen.