Detective Sergeant Dodds (Jason Watkins) und Detective Chief Inspector Lauren McDonald (Tala Gouveia) könnten unterschiedlicher nicht sein: Die neue Krimiserie "McDonald & Dodds", die das ZDF nun ausstrahlt, besticht mit britischem Humor. (ZDF/Jon Hall/Gregory Adams/Simone Schreiner)

Mit forschen Schritten läuft die neue Ermittlerin Detective Chief Inspector Lauren McDonald (Tala Gouveia) aus London auf den Tatort zu. Der Truck solle dorthin, und der Innenbereich solle abgesperrt werden, ebenso wie der Bereich rund um das Haus, bestimmt die Leiterin. Dann wendet sie sich ihrem Partner Detective Sergeant Dodds (Jason Watkins) zu, der mit seinem Notizbuch in der Hand erstaunt die Geschehnisse um ihn herum verfolgt. Gefragt nach den bisherigen Erkenntnissen, antwortet er leicht überfordert: „Es wurde jemand ermordet.“

Eine Szene, die charakteristischer kaum sein könnte: DS Dodds war seit elf Jahren nicht mehr im aktiven Dienst und tut sich mit den modernen Methoden der Polizeiarbeit etwas schwer - sehr zum Ärger der jungen, übermotivierten Ermittlerin DCI McDonald. Mit diesen Gegensätzen spielt die neue Krimireihe aus Großbritannien, die das ZDF nun am späten Abend zeigt: „McDonald & Dodds“ entführt die Zuschauer in die englische Stadt Bath und sorgt mit ausgeklügelter Detektivarbeit und britischem Humor für beste Unterhaltung.

Der Unternehmer Max Crockett (Robert Lindsay) findet bei seiner Rückkehr eine Leiche in seinem Anwesen. Was hat er mit dem Mord zu tun? (ZDF/Jon Hall)

In der ersten Folge mit dem Titel „Der Tote nahm den Hut“ findet der Unternehmer Max Crockett (Robert Lindsay) eine Leiche, als er sein Anwesen betritt. Außerdem fehlt eine teure Skulptur, die er einst geschenkt bekommen hat. Alles deutet auf Raubmord hin. Doch ganz so einfach ist es nicht - das ahnt DS Dodds. DCI McDonald bekommt derweil heimlich den Auftrag, den altmodischen Dodds zum Ruhestand zu bewegen. Doch schnell wird deutlich, dass der unscheinbare Detektiv mit dem Notizbuch in der Hand ziemlich klug ist - und auch kleine Ungereimtheiten nicht so schnell vergisst.

Das ZDF zeigt die erste Folge „McDonald & Dodds: Der Tote nahm den Hut“, die der britische Sender ITV im März erstmals ausstrahlte, nun im deutschen Free-TV. Die zweite Episode „McDonald & Dodds - Die Leiche hing am Wasserrohr“ folgt zwei Wochen später am Sonntag, 8. November, 22.15 Uhr. Weitere Folgen sind bereits geplant.