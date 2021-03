Helen Dorn - Wer Gewalt sät - Sa. 06.03. - ZDF: 20.15 Uhr Helen Dorn - Wer Gewalt sät

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wenn Helfer zu Opfern werden - und sich rächen

Maximilian Haase

Gewalt gegen Helfer: In ihrem 14. Fall muss sich Helen Dorn nicht nur mit dem brutalen Angriff auf eine Rettungssanitäterin auseinandersetzen. Auch der Mord an einem jungen Mann scheint mit der Tat in Verbindung zu stehen.