Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) ermitteln im Fall einer Ärztin, die in ihrer Praxis erschlagen wurde. (ZDF / Katrin Knoke)

In jüngster Zeit scheint der Samstagskrimi „Ein starkes Team“ ein Faible für Mordfälle aus dem Medizinermilieu zu entwickeln. Erst jüngst, am 9. Januar, fuhr das ZDF mit der Episode „Man lebt nur zweimal“, in der es um Teillebertransplantationen, schöne achteinhalb Millionen Zuschauer ein (Marktanteil: 24,2 Prozent). In der neuen Folge „Gute Besserung“ (Regie: Johannes Grieser) geht es nun um Krebsmittel-Panscherei.

Nicht nur eifrige Zeitungsleser erinnern sich an ähnlich gelagerte Fälle aus der Wirklichkeit. Der Hinweis, dass „jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen“ rein zufällig sei, hätte hier also seinen Platz. Für Linett Wachow und Otto Garber (Stefanie Stappenbeck und Florian Martens) gilt es im mittlerweile 84. Fall des Samstagskrimis, den Mord an einer Ärztin aufzuklären, die erschlagen in ihrer Praxis aufgefunden wird.

Dr. Vanessa Seidel (Sophie von Kessel, links) wird von Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) vernommen. Sie steht unter Verdacht, die Chefin der Arztpraxis getötet zu haben, deren Nachfolgerin sie werden sollte. (ZDF / Katrin Knoke)

War ein Junkie am Werk?

Medikamenten- und Aktenschränke sind aufgebrochen. War ein Junkie am Werk, der an Drogen kommen wollte oder war es vielleicht ein Racheakt? Immerhin hatte die behandelnde Ärztin die lebensgefährliche Gehirnhautentzündung eines Kindes nicht erkannt - dessen Mutter war daraufhin in Wut entbrannt. Aber auch eine Onkologin kommt ins Spiel. Sie wollte die Praxis der nun ermordeten Allgemeinmedizinerin übernehmen, doch hatte diese später aus unerfindlichen Gründen die eigene Tochter vorgezogen. Ohnehin hatte das Opfer in der seit zwei Jahren betriebenen Gemeinschaftspraxis der Partnerin ein eigenes Firmenschild verweigert und angeblich die Annahme von lukrativen Privatpatienten hintertrieben.

Dr. Vanessa Seidel (Sophie von Kessel, links) tröstet die Arzthelferin Esther Levy (Danielle Barkay), nachdem sie die schockierende Nachricht erhalten hat, dass die Chefin der Arztpraxis ermordet wurde. (ZDF / Katrin Knoke)

Auch ein Pharmavertreter und ein Apotheker zählen zum Kreis der Verdächtigen. Während der Herr Apotheker auf seine große Integrität als Zulieferer von Krebsmedikamenten für Berliner Krankenhäuser verweist, gerät der Pharmamensch nicht nur ins Blickfeld, weil er gerne große Ärztekongresse im luxuriösen Umfeld organisiert, sondern weil er gelegentlich auch gerne gegenüber Frauen übergriffig wird.

Mit diesem Kreis der Verdächtigen hat es sich der Autor Leo P. Ard (alias Jürgen Pomorin) etwas zu leicht gemacht. Ob Pharmamensch oder fürsorgliche Mutter als Currywurst-Verkäuferin - es fehlt ihnen die Tiefe der Motivation. Sie bleiben eher Staffage, als Verdächtige aber kommen sie beim Whodunit-Quiz kaum in Betracht. Selbst Sophie von Kessel wirkt als benachteiligte Praxisnachfolgerin keine Sekunde lang so, als könnte sie die Mörderin gewesen sein.

Sebastian Klöckner (Matthi Faust) freut sich, dass es seiner Mutter Gudrun Klöckner (Hildegard Schroedter) wieder besser geht. Selbst der Käsekuchen schmeckt ihr wieder. (ZDF / Katrin Knoke)

So bleiben wieder einmal die leichteren Stellen, an denen man seine Freude haben kann: Otto berichtet aus alten Ost-Zeiten, wenn es ums Wartezimmer geht. Er selbst sei da stundenlang gesessen - allerdings weil er damals verliebt in eine Arzthelferin war. Vom Revierfaktotum „Sputnik“, dem eben 75 Jahre gewordenen Jaecki Schwarz, bekommt er ein Potenzmittel aus dessen Bauchladen zugesteckt, das er dann vor der etwas übererotisierten Gerichtsmedizinerin Sinkeit (Eva Sixt) offensiv auf die Tischplatte setzt.

Von solch komischen Miniaturen lebt dieser Samstagskrimi. Und auch von den kleinen Rührstücken im Abseits - etwa wenn der Teamkollege Sebastian (Matthi Faust) seine Mutter (Hildegard Schroedter) im Krankenhaus besucht und dabei ein echter Disput um die Kunst des Käsekuchen-Backens entsteht. Mehr von dieser Abgründigkeit hätten sicher auch die diesmal recht sterilen Figuren der Verdächtigen vertragen.