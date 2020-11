Eduaordo Silvas Tochter Ines (Helen Woigk) hat sich in ihrem Engagement für den Schutz der Umwelt einer Gruppe von Ökoterroristen angeschlossen und sich in den Anführer der Gruppe, den charismatischen Miguel Alcántara (Martin Bruchmann) verliebt. (ARD Degeto / Armanda Claro)

Nach dem Tod seiner Frau und dem darauf folgenden beruflichen Absturz hatte Rechtsanwalt Silva (Jürgen Tarrach) kaum noch Kontakt zu seiner Tochter. Es blieben allenfalls Bilder der Erinnerung an glückliche Zeiten. Im sechsten Lissabon-Krimi, „Zum Schweigen verurteilt“ (Regie: Tim Trageser), taucht nun Ines (Helen Woigk), die sich sonst allenfalls bei Geldknappheit meldet, bei ihm auf, denn sie ist in einer äußerst prekären Lage: Ines hat sich einer Gruppe militanter Umweltschützer angeschlossen, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken will. Miguel (Martin Bruchmann), ihr Freund und Anführer der Gruppe, ist unter Verdacht geraten, einen Drogenschmuggler ermordet zu haben. Weil Silva glaubt, dass Miguel der Mord aus politischen Gründen in die Schuhe geschoben werden soll, übernimmt er die Verteidigung.

Nicht zuletzt durch Tarrachs Fado-Gesangsauftritt in Silvas Lissabonner Stammlokal erhält diese 2019 gedrehte Vater-Tochter-Geschichte ihren eigentümlich melancholischen Reiz. Fado-Fan Tarrach brachte bekanntlich im vergangenen Jahr mit Partnern ein Album mit eigenen Fado-Liedern heraus.

Rechtsanwalt Eduardo Silva (Jürgen Tarrach) kann seiner Assistentin Marcia (Vidina Popov) auch in den schwierigsten Fällen vertrauen. (ARD Degeto / Armanda Claro)

„Es war schön zu sehen, dass unsere Kompositionen und Texte, ins Portugiesische übersetzt, so selbstverständlich als echte Fados erlebbar waren und wir somit behaupten dürfen, die portugiesische Seele getroffen zu haben“ erklärt Tarrach zu den Aufnahmen im Film.