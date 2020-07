Kate und Gerry McCann zeigen während einer Pressekonferenz im Juni ein Bild ihrer verschwundenen Tochter Madeleine. (Soeren Stache/dpa)

Die damals fünfjährige Inga Gehricke verschwand 2015 spurlos, als sie für ein Lagerfeuer mit anderen Kindern Holz holen wollte und keine 100 Meter durch einen Wald ging. Die 15-jährige Rebecca Reusch verschwand 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin-Britz. Die dreijährige Madeleine McCann verschwand 2007 aus einem Zimmer einer Ferienwohnung in Portugal, in dem sie mit ihren kleinen Geschwistern schlief.

Man müsse ihn sich jetzt haareraufend vorstellen, sagt Lars Bruhns am Telefon in seinem Haus nördlich von Hamburg. Weil in den vergangenen 15 Jahren so wenig passiert ist, was die Situation für die Eltern vermisster Kinder grundlegend verbessert hätte. Doch darauf arbeitet er hin mit seiner „Initiative vermisste Kinder“, die seine Mutter Monika Bruhns 1997 unter dem starken Eindruck des Falles ­Dutroux in Belgien gegründet hatte.

Lars Bruhns ist weder Kriminalist noch Anwalt, kein Arzt oder Psychiater. Und doch hat er jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Vermisstenfällen. Er betreut und hilft Angehörigen. Er kennt die Familie von Rebecca Reusch, er hat der Mutter und den Geschwistern der verschwundenen Inga einen Urlaub ermöglicht. Doch Bruhns will auch Strukturen verbessern, damit man in Zukunft Verdächtige schneller findet. Er spricht deshalb mit Ermittlern und besucht internationale Kriminalisten-Tagungen. Bruhns kann aus dem Stegreif die Details der letzten Fälle von Entführungen und Verbrechen benennen. Und welcher Hinweis zur Lösung des Falls geführt hat.

Als in den vergangenen Wochen wieder Bewegung in den Fall Madeleine McCann kam, als dort der deutsche verurteilte Sexualstraftäter Christian B. als Verdächtiger in den Fokus kam, ging auch ein Zittern durch die Cold Cases, die in Deutschland auf Lösung warten. Immer wenn irgendwo ein Verdächtiger ins Visier der Ermittler gerät, erreichen die seismischen Wellen auch andere Eltern, die seit dem Verschwinden ihrer Kinder wie auf Abruf leben. Lars Bruhns hatte schon früh in einem Interview Inga als die deutsche Madeleine beschrieben. Beide Mädchen waren blond, eine drei, die andere fünf. Beide verschwanden aus einer vermeintlich völlig geschützten Umgebung.

Eine Entführung mit Missbrauch oder Tötung ist – empirisch – der unwahrscheinlichste Fall. Jedes andere Szenario ist unter den 60 000 in Deutschland im Jahr als vermisst gemeldeten Kindern wahrscheinlicher. Umso wichtiger, dass die kritischen Fälle schnell erkannt werden. Denn wenn tatsächlich ein Verbrechen begangen wurde, kommt es auf die ersten Stunden an. Bruhns hat erlebt, dass Eltern zu spät die Polizei alarmiert haben, aus Furcht, einen Prozess in Gang zu setzen, der nicht mehr rückholbar ist.

Bruhns ist dafür, Kinder mit Trillerpfeifen auszustatten, er will eine Kinderschutzfibel auflegen, die kostenlos an Schulen verteilt wird. Eventuell sei schon entscheidend, welchen Notruf eine entführte Person noch wählen kann: Der sogenannte Euro-Notruf 112 übermittelt im Gegensatz zur 110 immer automatisch den Standort des Handys. Selbst wenn man zum Zeitpunkt des Anrufs nicht oder nicht mehr in der Lage ist, zu sprechen oder gar nicht weiß, wo man sich befindet.

Zeit ist im Falle einer Entführung der wichtigste Faktor, die Überlebenschancen sinken schnell. 76 Prozent der entführten Kinder überlebten nur drei Stunden. Aber wie beurteilt der Polizeibeamte, bei dem die Vermisstenanzeige eingeht, der von Verkehrsdelikten bis zum Einbruch nahezu alles erledigt, ob hier eine Entführung vorliegen könnte? Bruhns vermisst eine zentrale, spezialisierte Einheit, die sich auf Besonderheiten und Symptome möglicher Entführungen versteht. An die alle Fälle weitergeleitet werden. Wo Experten nach klaren Kriterien die Fälle einschätzen und diejenigen aussortieren, bei denen ein Verbrechen denkbar ist. Die mit anderen Behörden international in Verbindung stehen und Mittel zur schnellen Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung haben. „In Akutfällen versinkt die Polizei in Ohnmacht“, sagt Bruhns. Es gebe keine zentralisierten Verfahren, wie etwa in Österreich beim „KAP“, dem Kompetenzzentrum für abgängige Personen. In den USA funktioniert das zentrale System „Amber Alert“, das zum Beispiel schnell öffentliche Infotafeln bespielen kann, seit 1996. „Amber Alert“ hat laut Bruhns bisher 640 Kinder gerettet.

Womöglich zu spät

Im Fall Madeleine haben die Ermittler sich lange auf die Eltern konzentriert. Im Fall Inga hat man tagelang angenommen, das Mädchen habe sich im Wald verlaufen und nicht herausgefunden. In Deutschland stehe dem Erfolg auch entgegen, dass die Polizeidienstvorschrift besagt, eine Öffentlichkeitsfahndung werde erst nach Ausschöpfung der polizeilichen Mittel ausgelöst. Womöglich ist das zu spät.

Nach Ingas Verschwinden hat Bruhns mit der Polizei an einem Tag eine Internetseite eingerichtet: www.woistInga.de. Damit sich die Leute bei einer zentralen Stelle melden können, rund um die Uhr. Mit flexibleren Strukturen, glaubt Bruhns, würde der Ermittlungserfolg weniger von den festen Sendezeiten von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ oder den Öffnungszeiten einer Polizeidienststelle abhängen. Und wenn man mit den entsprechenden Systemen verbunden wäre, etwa dem Katastrophenalarm Katwarn, könnte man den im Umkreis eines Verschwindens eingeloggten Leuten Informationen auf ihr Handy schicken. Könnte. Bis zur Umsetzung ist er mit der Firma Ströer, dem größten Anbieter digitaler Außenwerbung, eine Kooperation eingegangen: Im Akutfall gewährt der etwa auch Zugang zu Edeka-Supermarktbildschirmen.

Zu oft liege es nur an der Hartnäckigkeit Angehöriger, ob in Fällen mit erkalteten Spuren weiter ermittelt werde. Bruhns fallen die Göhrde-Morde ein, zwei Doppelmorde an Paaren, die 1989 in ihrer Grausamkeit die Bundesrepublik bewegten. Und fast 30 Jahre später nur deshalb aufgeklärt werden konnten, weil der Bruder einer ebenfalls vermissten Unternehmergattin nach seiner Pensionierung als Vize-LKA-Chef in Hamburg über Jahre mit einem Team weiter ermittelte.

Wenn jetzt durch die Beharrlichkeit der McCanns auch andere Fälle wieder aufgerollt würden, sei das gut. Auch für den Fall Inga, der jetzt wegen des Interesses an Madeleine wieder im Gespräch ist. „Aber am Ende liegen die Akten wieder in Stendal“ sagt Bruhns, bei der zuständigen Ermittlungsbehörde. „Keiner kümmert sich. Der Fall ruht so vor sich hin.“ Die Einzigartigkeit eines jeden Falls, die Monstrosität und die Totalität des Verlustes für die Familien verstellen den Blick dafür, dass sogar hier Gemeinsamkeiten zu entdecken sind. Während das schlimmste denkbare Ereignis jedes Mal jäh und blitzartig in das Leben der Betroffenen bricht, die Umgebung sich fassungslos zeigt, erkennt Lars Bruhns über Muster und Mechanismen in der Prävention und zur Lösung der Fälle.

Wie der Rechtsanwalt Khubaib-Ali Mohammed, den man am Potsdamer Platz in Berlin in einer temperierten fünften Etage besuchen kann. Er hat die Mutter des vierjährigen Mohamed vertreten, der 2015 von Silvio S. ermordet wurde, der kurz zuvor schon den sechsjährigen Elias aus Potsdam umgebracht hatte. Auf dem veröffentlichten Bild einer Überwachungskamera wurde der Mörder von dessen Mutter erkannt: an der Rechten den Vierjährigen, in der Linken einen Teddy. Anwalt ­Mohammed vertritt auch Inga Gehrickes Vater und die Familie von Rebecca Reusch.

„Wenn man will, dass die Ermittler sich der Sache noch intensiver annehmen, muss man die Öffentlichkeit suchen“, sagt Mohammed. Öffentlichkeit ist für die Eltern extrem belastend – und zugleich ihre einzige Chance. Obwohl Rebecca Reusch im Jahr 2019 bei Google Deutschland die meistgesuchte Wortkombination gewesen sei, ist sie noch immer verschwunden: „Spurenlage Null“. Zwar wurde Rebeccas Schwager dringend verdächtigt, für einen Beweis reichten die Indizien nicht aus.

Jedes Mal, wenn es neue Vermisstenfälle gebe, werde auch bei ihm wieder nachgehakt, sagt Mohammed. Und falls Rebecca bis dahin nicht zurück ist, werde auch zum kommenden Jahresanfang von Medien nachgefragt. „So entsteht dann der sogenannte Ermittlungsdruck“, sagt Mohammed. Gerade am Anfang sei Öffentlichkeit wichtig, „damit die Sache eine gewisse Fallhöhe kriegt“. Da brauche es Bilder und Wortmeldungen. Menschen und Sätze, mit denen sich die Öffentlichkeit und die Ermittler identifizieren können. Öffentlichkeit sei auch weiter notwendig, damit das Interesse nicht stirbt. Das Thema Öffentlichkeit ist zweischneidig. Es meldeten sich jede Menge Spinner, sagt Mohammed. In sozialen Netzwerken schreiben psychisch Kranke die Eltern an und werfen ihnen vor, sie würden jetzt ihre Berühmtheit genießen. Grausame Scherzbolde melden sich („Hey Papa, ich bin hier, hol’ mich ab“) und Wahrsager, die auf ihre seherischen Fähigkeiten verweisen: Sie wüssten, wo die Leiche liege. Ansehen müsse man diese Wortmeldungen trotzdem alle, sagt Mohammed, denn möglicherweise sei ein relevanter Hinweis dabei.

„Die Gefühlslage von Eltern vermisster Kinder ist unsortierter als die von Eltern, deren Kinder ermordet wurden oder anders gestorben sind, zum Beispiel bei einem Autounfall“, sagt er. Dort gebe es eine klare Fokussierung auf einen Täter oder einen Schuldigen, auf die Autofahrer oder den Verkehr insgesamt. „Dann kanalisieren sich die Gefühle in eine Richtung.“ Die Eltern, deren Kinder spurlos verschwunden sind, haben keinen Fokus. „Sie verhalten sich in vielen Punkten für einen Außenstehenden irrational – und lenken damit manchmal sogar den Verdacht auf sich.“ Ermittler, sagt Mohammed, seien auf diese irrlichternden Gefühle oft nicht vorbereitet.

Alles richtig gemacht

Die Eltern von Madeleine McCann, sagt Mohammed, haben in seinen Augen „alles richtig gemacht“. Sie haben es verstanden, über Jahre das Interesse an ihrem Fall wachzuhalten. Als vier Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens die öffentliche Neugier abzuebben drohte, schrieb Kate McCann ein Buch „Madeleine: Das Verschwinden unserer Tochter und die lange Suche nach ihr“. Die Eltern sammelten Geld, beauftragten Privatdetektive, suchten prominente Unterstützer. Ihr Sprecher ist ein ehemaliger BBC-Journalist, dazu kommen ihre Anwälte. Dafür sind sie angefeindet worden. Aber ihr Fall, der 2008 offiziell eingestellt wurde, ist 2012 wieder aufgenommen worden. Sollte Madeleine gefunden werden, ist klar, dass ohne den oft als penetrant empfundenen Einsatz der Eltern das Interesse früher erloschen wäre. In den vergangenen Wochen wurde in Portugal ergebnislos in Brunnen nach der Leiche gesucht.

Das Mädchen ist nun 13 Jahre verschwunden, Inga Gehricke fünf und bei Rebecca Reusch werden es im kommenden Februar zwei. Die Gefühle der Eltern vermisster Kinder bewegten sich in langen Jahren auf und ab wie eine Sinuskurve, sagt Mohammed – mit Ausschlägen in beide Richtungen, Verzweiflung und Hoffnung.

Im Fall Inga habe die Kurve vor zwei Jahren nach oben ausgeschlagen, als sich ein schwer kranker Pfarrer aus dem Raum Wuppertal meldete, der sagte, das Mädchen werde auf einem Bauernhof gefangen gehalten. Als die Ermittler ihn zum genauen Ort befragen wollten, berief er sich auf das Beichtgeheimnis. Er starb am folgenden Tag. „Wenn stimmt, was der Pfarrer sagte, dann ist Inga am Leben.“ Wenn die Verbindung zu Christian B. stimmt, gilt „aller Wahrscheinlichkeit nach das Allerschlimmste“, sagt Mohammed. Was sollen die Eltern glauben?

Khubaib-Ali Mohammed gibt auch Anstöße für die Ermittlungen, manches Mal geht er selbst Spuren nach. „Sonst bräuchten mich die Eltern nicht“, sagt er. Hat er erst einmal Akteneinsicht, kann er auf Punkte hinweisen, die ihm relevant erscheinen. „Meine Aufgabe ist es, die Perspektive von Telewinkel auf Weitwinkel zu erweitern.“ Es sei wie bei einem Puzzle: Wer einmal ein Teil falsch verbaut habe, müsse am Ende zur Not vermeintlich fertige Teile wieder aufreißen. „Das fällt Ermittlungsgruppen sehr schwer und da muss ich daher oft ansetzen.“

Der Anwalt leitete den Hinweis an die Staatsanwaltschaft weiter, jemand habe Rebecca Reusch in einem Einkaufszentrum in Krakau gesehen. Die Ermittler brachten dort in Erfahrung, dass die Kameraaufnahmen zu diesem Zeitpunkt im regelmäßigen Turnus schon gelöscht worden waren: kein Ergebnis also, aber immerhin habe man diese Spur verfolgt. „Die Eltern hoffen dann jedes Mal aufs Neue, dass ihr Kind noch am Leben ist. Denn das spricht ihre Urinstinkte an: dass das Kind noch leben möge. Und dass sie als Eltern noch etwas tun können.“ Auch, wenn häufig alle Erfahrungswerte und Statistiken dagegensprechen. Die Staatsanwaltschaft in Stendal sagt, es gebe keine Beweise für eine Verbindung der Fälle von Maddie und Inga. Ingas Vater will den neuen Anlass trotzdem nutzen: Er fordert, dass jetzt neu ermittelt wird. Mit einem frischen Team.