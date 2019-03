Der 19-jährige Mahdi Mohebi vermisst seinen kleinen Bruder. Er verlor ihn während eines Zugunglücks auf der Flucht durch Mazedonien. (BR / Nikola Krivokuca)

Wie schwer es ist, wenn man nichts über den Verbleib seiner Liebsten weiß - über Kinder, Eltern, Geschwistern -, kann man sich zumindest vorstellen. Traumata, die aus diesem Nichtwissen erwachsen, kennen die Deutschen selbst aus ihren letzten Kriegs- und Nachkriegsjahren. Trotzdem nimmt es das „etablierte“ Europa in Kauf, dass auch heute wieder Menschen verschwinden, ohne dass Behörden dem nachgehen. Der Journalist Darko Jakovljevic begleitete für seinen Film „Die Story im Ersten: Tod auf der Balkanroute“ Geflüchtete, die mittlerweile in Deutschland leben, aber Angehörige vermissen. Nicht wenige halten das ewige Warten ohne Nachricht von den Liebsten irgendwann nicht mehr aus. Sie begeben sich selbst auf die Suche.

2015 werden in Mazedonien 14 Flüchtlinge von einem Zug überrollt. Fast niemand berichtet darüber. Ermittlungen werden schnell eingestellt, kaum Zeugen befragt. Der 19-jährige Afghane Mahdi Mohebi, der heute Bremen in Bremen lebt, war dabei. Er überlebte das Unglück. Mahdis 14-jähriger Bruder, der ihn damals begleitete, verschwand jedoch. Wurde er verletzt, getötet? Wenn ja, wurde er begraben? Es gibt keinerlei Bereitschaft offizieller Stellen, betroffenen Angehörigen in solchen Situationen zu helfen. Und Mazedonien ist kein Sonderfall. Filmemacher Darko Jakovljevic schildert mehrere solcher Verfälle, die allesamt deutlich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen.

Ein Massengrab auf der Balkanroute mit toten Flüchtlingen. Ihre Identität ist unbekannt. (Angel Zdravkin)

Auch deutsche Behörden helfen kaum

So starb die sechsjährige Madina Hussiny an der kroatisch-serbischen Grenze während einer „Pushback“-Aktion, so nennt man im Fachjargon polizeiliche Sofort-Abschiebung. Mit ihrem Anliegen, den Fall aufzuklären, stoßen Madinas Eltern bei der kroatischen Regierung in Zagreb auf völlige Ablehnung. Entlang der Balkanroute sind Tote ohnehin Alltag: Menschen erfrieren, sie brechen vor Erschöpfung zusammen oder werden Opfer von Gewaltverbrechen. Nirgendwo in Europa gibt es eine Stelle, die solche Geschehnisse erfasst und untersucht, die Zahlen zusammenträgt und Fälle prüft. Auch in Deutschland sieht es leider nicht besser aus, wie Recherchen dieses Films ergeben. Einzig der Suchdienst des Roten Kreuzes ist willig, bei der Suche nach Vermissten zu helfen - doch die ist kaum möglich, wenn Behörden im In- und Ausland nicht kooperieren.

14 nicht identifizierte Flüchtlinge liegen seit 2015 unter diesem Grabstein begraben. Angehörige aus Deutschland wollen wissen, ob unter den Toten ihre Lieben sind. (BR / Nikola Krivokuca)

Darko Jakovljevic kennt man vor allem aus seinem Hauptberuf des für Südosteuropa zuständigen ARD-Korrespondenten. „Gut gebucht“ waren zuletzt seine Eindrücke, als Kroatien 2018 das Endspiel der Fußball-WM in Russland erreichte und sich das kleine, fußballverrückte Land im kollektiven Glücks- und Partytaumel befand. Ein Bruchteil dieser Aufmerksamkeit würde den Angehörigen jener auf der Balkanroute vermissten Menschen sicher weiterhelfen.