Zum vierten und letzten Mal moderiert Thomas Gottschalk die BR-Literatursendung, die sich diesmal aus Kolbermoor meldet. (BR/Oliver Maier)

Zugegeben, so richtig gewöhnt hatte man sich an die neue Rolle von Thomas Gottschalk als Pseudo-Reich-Ranicki noch nicht. Doch die ersten drei Ausgaben der unterhaltsamen, angenehm zurückhaltenden und selbstironisch betitelten BR-Reihe „Gottschalk liest?“ straften die allzu gestrengen Kritiker Lügen. Der ehemalige „Wetten, dass ..?“-Moderator und Beinahe-Lehrer Thomas Gottschalk schafft es in der Herbst-Phase seiner Karriere durchaus, anregende Gespräche rund um das Lesen in Gang zu setzen. Das Ganze macht Spaß - und immerhin ist er mit „Herbstblond“ und der jüngst erschienenen Autobiografie-Fortsetzung „Herbstbunt“ ja mittlerweile auch selbst Autor.

Nun gab der Publikumsliebling überraschend bekannt, dass er bei seinem Arbeitspensium vor den Kameras und am Radio-Mikrofon kürzer treten möchte. Deswegen zieht er sich auch von seiner Literatursendung zurück. Für die vierte und nun leider schon letzte Ausgabe von „Gottschalk liest?“ setzt der BR noch einmal Tournee über die Lande fort. Diesmal meldet sich die Sendung aus dem oberbayerischen Kolbermoor. Dort setzt sich Moderator Gottschalk mit dem Kabarettisten und Autor Gerhard Polt, der populären Schriftstellerin Jackie Thomae („Eine Frau - ein Buch“) sowie dem Bestsellerautor Jan Weiler („Maria, ihm schmeckt's nicht“) zusammen.