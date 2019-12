Spannende Jagd: Irgendwann landet Joe (Ulrich Noethen) sogar mitten im Elbtunnel. (ZDF/Marion von der Mehden)

Wie schnell ein bürgerliches Leben zerfallen kann, illustriert das ZDF-Krimidrama „Neben der Spur - Erlöse mich“ ziemlich eindrücklich. Ulrich Noethen übernimmt in dem psychologisch spannend inszenierten Thriller die Hauptrolle eines Psychiaters, der kürzlich einen Menschen erschossen hat. In Rückblicken erfährt der Zuschauer warum - und kann die verzweifelte Handlung des Arztes auch nachvollziehen. Doch Dr. Joe Jessen leidet nicht nur unter der Tötung einer Person. Zudem hat sich seine Frau Nora (Petra van de Voort) von ihm getrennt, und er muss mit einer Parkinson-Erkrankung zurechtkommen.

Als wäre das alles nicht genug, wird er nach einem Einbruch in seine Praxis plötzlich in eine größere kriminelle Affäre verstrickt. Die Diebe stahlen die Akte einer Patientin, deren Mann ein halbes Jahr zuvor von einem Tag auf den anderen verschwand. Milena Lorenz, so der Name der von Anna Bederke gespielten attraktiven Frau, musste in der Folge für die Spielschulden ihres Gatten geradestehen. Der Spielhallen-Inhaber Hasim Klaudiusz, so die etwas unrealistisch wirkende Geschichte, zwingt sie, das Geld mit der Tätigkeit als Prosituierte abzubezahlen.

Vincent Ruiz (Juergen Maurer, links), Milena Lorenz (Anna Bederke) und Dr. Joe Jessen (Ulrich Noethen, von links) misstrauen in "Neben der Spur - Erlöse mich" einander. (ZDF/Marion von der Mehden)

Zwischen Psychodrama und Kriminalthriller

Ihre beiden Kinder dürfen von Milenas geheimer Tätigkeit nichts erfahren - und erst recht nicht von ihren weiteren Verstrickungen: Sie wird verdächtigt, den Fahrer des Spielhallen-Gangsters ermordet zu haben. Für die Hamburger Polizei ermittelt Vincent Ruiz, dem der Österreicher Juergen Maurer einen coolen Cop-Charakter alter Schule verleiht. Er kontaktiert Joe, der von Milenas Unschuld zunächst überzeugt ist, aber die Therapie mit ihr abbrechen will. Bald scheint klar: Auch zwischen Psychiater und der Verdächtigen knistert es gewaltig. Die Grenze zwischen Psycho-Studie und Mörder-Jagd verwischt zusehends. Dunklen Humor beweist der Film zudem: Wie er nur mit der begangenen Tötung umgehen solle, fragt der Arzt den Ermittler. „Versuchen Sie es mal wie ich“, antwortet der, „ich trinke“.

Vincent Ruiz (Juergen Maurer, links) und Dr. Joe Jessen (Uli Noethen) müssen zusammenarbeiten. (ZDF/Marion von der Mehden)

Bald schon weitet sich der Drama-Thriller-Krimi-Hybrid zu einem wahren Spektakel an Ereignissen aus: Immer mehr Menschen, die mit Milena in Verbindung standen, kommen rätselhaft ums Leben. Hat die unschuldig wirkende Frau doch etwas mit den Morden zu tun? Und könnte sie auch für das Verschwinden ihres Mannes verantwortlich sein? Joe kommt durch seinen Kollegen Dr. Sternberg (Rüdiger Vogler), einen Kinderpsychiater, der die Verdächtige einst behandelte, an brisante Informationen über Milenas Vergangenheit. Und plötzlich steht der gebeutelte kranke Mann, dessen bürgerliche Fassade längst zerfallen ist, nicht nur als Experte für die Psyche, sondern auch als Detektiv im Mittelpunkt.