Gehören denkende und fühlende Maschinenwesen in absehbarer Zeit zu unserem Alltatg dazu? (ZDF / colourbox.de)

Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen? Ein bisschen von beidem vielleicht. Wissenschaftsjournalist Harald Lesch setzt sich in der neuesten Ausgabe seines Wissensmagazins „Leschs Kosmos“ mit dem komplexen Thema auseinander und gibt einen fundierten Überblick über die Welt der Roboter und Algorithmen. Auf die Leitfrage „K.o. durch KI?“ antwortet bereits der Sendeuntertitel vorsichtig optimistisch: „Keine Angst vor schlauen Maschinen!“ Schreckensszenarien wie in den „Terminator“- und „Matrix“-Kinofilmen sind wohl eher nicht zu erwarten.

Stattdessen soll Küntliche Intelligenz primär dazu genutzt werden, menschliche Fehler zu verhindern. Beispielsweise im Straßenverkehr durch autonomes Fahren oder auch bei der Früherkennung von Tumoren - kluge Maschinen können womöglich mehr entdecken als das menschliche Auge. Doch was macht eine Maschine überhaupt intelligent? Wie vollzieht sich ihr Lernprozess? Wie kann die Fehleranfälligkeit von Systemen überwunden werden? Und vor allem: Wie verhindern wir, dass wir in ein paar Jahrzehnten von Maschinen kontrolliert und regiert werden? Harald Lesch nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise Richtung Zukunft - wie wir diese gestalten wollen, liegt (noch) in unserer Hand.