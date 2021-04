Deutsche in der Camarque - der Familientisch im Olivenhain füllt sich wieder (von links): Franck Gilbert (Peter Benedict), Hugo Simon (Nico Rogner), Catherine Rousseau(Gesine Cukrowski), Véronique Gilbert (Friederike Linke), Lea (Paula Siebert) und Thérèse (Sabine Vitua) prosten einander glücklich zu. (ZDF / Clément Puig)

„Unverhoffte Töchter“ heißt der vierte Film der sonnigen Familiensaga „Ein Tisch in der Provence“. Nun erfährt endlich auch die frisch gebackene Ärztin Véronique (Friederike Linke) von ihrer Mutter Thérèse (Sabine Vitua), dass der von ihr ungeliebte, inzwischen verstorbene Serge gar nicht ihr Vater war. Vielmehr ist sie das Ergebnis eines Seitensprungs mit ihrem „Onkel“ Franck (Peter Benedict). Ein schöner Schock!

In ihrer Aufregung fährt Véro eine alte Dame an, die sich hinterher als die demente Mutter ihres Praxispartners Hugo (Nico Rogner) erweist. In der neu eingerichteten Gemeinschaftspraxis gibt es indessen viel zu tun. Erst wenn Hugo seinen Tremor bezwingen und mit ruhiger Hand operieren kann, wird das die bei ihren Patienten so beliebte Véro wirklich entlasten. Dafür aber, dass sich der Familientisch unter den Olivenbäumen im „Medical aus der Provence“ wieder füllt, sorgt nicht zuletzt Thérèses Schwester Cathérine (Gesine Cukrowski). Die kehrt überraschend aus Hongkong zurück, nachdem sie Ihren Mann Thierry (Andreas Hoppe) zuvor Hals über Kopf so schmählich verlassen hatte.