Feine Sahne Fischfilet, hier in der Doku "Wildes Herz" (erhältlich auf DVD), rockten Dresden. (NDR/Eichholz Film GmbH)

Ein Konzert der linken Vorzeigepunker im Herzen der AfD-Hochburg Sachsen? Das konnte ja nur heikel werden. So sah es dann auch aus, als Feine Sahne Fischfilet am Mittwoch zu ihrem Konzert in der Landeshauptstadt Dresden anreisten - und prompt von einem menschenverachtenden Banner mit der Aufschrift „Was reimt sich auf Zyklon B...? Feine Sahne Fischfilet“ begrüßt wurden. Auch im Netz brach sich die Verachtung gegen die antifaschistische Band Bahn: „Diese Band ist unerwünscht in Dresden“, hieß es etwa auf Twitter, oder: „Diese linken faulen Fischköppe haben den Empfang bekommen, den sie verdient haben“.

Allein: Die Dresdner Fans bereiteten der Band um Sänger Monchi bei den „Filmnächten am Elbufer“ einen famosen Empfang. Nachdem das Konzert wegen einer Handverletzung des Gitarristen vor einigen Wochen erst verschoben werden musste, wurden die Punkrocker nun von über 10.000 Fans bejubelt.

Feine Sahne Fischfilet setzten sich aktiv und lautstark gegen Rechtsradikalismus ein. (Basitan Bochinski)

„Ohne Scheiss, wir verneigen uns vor euch“, zollte die Band auf Facebook ihre Anerkennung mit einem beeindruckenden Foto der Masse. An die rechten Hasskommentatoren richteten Feine Sahne Fischfilet dann auch noch ein paar Zeilen: „Wenn wir sehen, dass ihr kotzt, geht es uns gut!“