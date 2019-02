Ziania und Fabian wollen auswandern, heiraten und eine Familie gründen. Ob sie nach "Temptation Island - Versuchung im Paradies" noch an diesen Plänen festhalten? Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies" ab dem 06.03.2018 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de. (TVNOW / Sergio del Amo)

Verliebt sind sie alle bis über beide Ohren. Doch hält ihre Beziehung auch den größten Versuchungen stand? Das ist die Frage, die RTL mit seiner neuen Reality-Show „Temptation Island - Versuchung im Paradies“ zu klären gedenkt. Nachdem der Sender bereits die Damen und Herren vorgestellt hat, die die Kandidaten ihren eigentlichen Partnern abspenstig machen sollen, sind nun die eigentlich Hauptpersonen des Formats an der Reihe.

Für Lena (22) und Robin (23) könnte allein schon die lange Trennung zur Herausforderung werden: In den fünf Jahren, die die beiden zusammen sind, haben die beiden Ruhrgebietler bislang maximal ein paar Tage am Stück ohne den anderen verbracht. Nun sind sie zwei Wochen jeweils auf sich allein gestellt - und umgeben von vielen Versuchungen. Lisa (24) und Janis (22) hingegen dürfte die räumliche Trennung relativ wenig ausmachen: Die beiden führen seit einem Jahr eine Fernbeziehung zwischen Halle/Saale und Kiel, einen gemeinsamen Alltag hat das Paar noch nicht. Könnte das in der Show ein Vorteil sein?

Diese vier Paare testen in "Temptation Island - Versuchung im Paradies" ihre Treue: (von links) Janis und Lisa, Fabian und Ziania, Salvatore und Christina sowie Robin und Lena. (TVNOW / Sergio del Amo)

Eifersucht ist vorprogrammiert

Richtig knallen könnte es zwischen Christina (27) aus Dortmund und Salvatore (25) aus Essen. Schließlich traut die Einzelhandelsverkäuferin ihrem geliebten Macho schon jetzt nicht über den Weg. Damit sie nicht sehen kann, wessen Bilder er wie kommentiert, hat der Schürzenjäger seine eifersüchtige Freundin sogar bei Instagram blockiert. Ob er treu bleiben kann, wenn zwei Wochen lang schöne, knapp bekleidete Singlefrauen um seine Aufmerksamkeit buhlen?

Lena und Robin sind seit fünf Jahren ein Paar - und haben noch nie zwei Wochen getrennt verbracht. (TVNOW / Sergio del Amo)

Auch Ziania (32) quält schon jetzt manchmal die Eifersucht: Als Tennistrainer und Model kommt ihr Freund Fabian (27) anderen Frauen schließlich oft nahe. Da die beiden noch in diesem Jahr gemeinsam von Düsseldorf nach Mexiko ziehen wollen, stellen sie ihre Beziehung vorher noch einmal auf die Probe: Wird Ziania an den gemeinsamen Plänen festhalten, wenn sie ihren Liebsten in von RTL ausgesuchten Videos mit anderen Frauen flirten sieht?