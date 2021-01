Die Salzburger Revierinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) statten nach dem gewaltsamen Tod eines Dirigenten dem Orchester einen Besuch ab und stoßen dabei auf eine Fülle von Intrigen. (ZDF / Toni Muhr)

Auf das grenzübergreifende Duo, den im Rollstuhl sitzenden Salzburger Inspektor Palfinger (Florian Teichtmeister) und seinen bayerischen Kollegen Mur (Michael Fitz), kommt im sechsten Fall der Mordserie „Die Toten von Salzburg“ (ORF / ZDF) wieder jede Menge kniffliger Arbeit zu. Im Thermalbad eines Salzburger Hotels wird ein Orchesterdirigent erschlagen aufgefunden - viele kommen als Täter in Betracht. War es Rache am unwirschen Maestro oder Eifersucht, war übergriffige Sexualität im Spiel? Das Opfer soll die bulgarische Flötistin des Orchesters mehrfach belästigt haben - und drohte nicht dem Schlagzeuger wegen angeblichen Unvermögens die Kündigung? - Während Palfinger das gesamte Orchester befragt, findet der wegen des bayerischstämmigen Opfers herbeigerufene Mur heraus, dass auch die Frau des Maestro (Franziska Schlattner) mit ihrem Lover in der Mordnacht im besagten Thermalhotel war. Mur ist von ihrer Täterschaft überzeugt.

Dem Team um den Salzburger Regisseur Erhardt Riedlsperger hat es sichtlich Spaß gemacht, in der Szenerie eines Klassik-Orchesters zu wühlen und dabei berufsnotorischen Intrigen und Eitelkeiten nachzuspüren. Gedreht wurde an der Salzach bereits im Sommer 2019. Inzwischen ist bereits der siebte Film, „Chinagirl“, im Kasten, in dem es um einen Mord in der Tourismusbranche geht. Die Ausstrahlung ist für 2021 vorgesehen.