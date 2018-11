Erst im Sommer 2017 wechselte Neymar für eine Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Doch seit Wochen wird über eine Rückkehr zu Barca spekuliert. Mit dem neuen YouTube-Format "Transfermarkt-Show" von Sport1 sind Fußball-Fans künftig immer auf dem neuesten Stand. (Getty Images / Justin Setterfield)

Beim FC Bayern München steht zur kommenden Saison ein massiver personeller Umbruch an. Präsident Uli Hoeneß kündigte vor kurzem im Interview mit Sky an: „Wir werden das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern.“ Bereits jetzt brodelt die Gerüchteküche, und der Transfer des französischen Weltmeisterverteidigers Benjamin Pavard scheint schon in trockenen Tüchern. Für alle Fußballfanatiker, die immer über die neuesten Transfergerüchte aus der Welt des Fußballs informiert sein wollen, bietet Sport1 mit seinem neuen YouTube-Format „Transfermarkt-Show“ ab sofort eine Möglichkeit.

Das Format ging am Donnerstagabend erstmals online und wird nun immer wöchentlich über Transfernews, Gerüchte, Spielermarktwerte und Taktiken informieren. Abrufbar sind die Videos über den Sport1-YouTube-Kanal oder über „sport1.de“. Wechselnd im Duo präsentieren die Moderatoren Lisa Ramuschkat, Jana Wosnitza, Philipp Strube und Nico Seepe darin auch Verletzungsupdates, Rankings und Leistungsdaten. Für das neue Format hat sich Sport1 zwei Partner ins Boot geholt. Die Fußball-App iM Football liefert Grafiken und der Sportdaten-Dienstleister matchmetrics liefert Daten zur Darstellung der Leistungswerte von Spielern.

Sport1 hält mit dem neuen YouTube-Format "Transfermarkt-Show"über die neuesten Gerüchte des Fußballspieler-Marktes auf dem Laufenden. Moderieren werden (von links) Jana Wosnitza, Philipp Strube, Nico Seepe und Lisa Ramuschkat. (Sport1)

Jonas Beck, Head of Video und Product Owner Video bei SPORT1, zeigt sich zum Start der Web-Sendung optimistisch: „In unserer Transfermarkt-Show verbinden wir genau das, was die Sport1 User das ganze Jahr über suchen: News, Gerüchte und Infos zum Transfermarkt der internationalen Top-Ligen.“ Das Ziel sei es, mit jungen Moderatoren und kreativen Inhalten vor allem die junge Zielgruppe anzusprechen.

Weiterhin bietet Sport1 auch mit dem Transfermarktchannel, dem Transferticker und im Video „Transfermarkt in 90 Sekunden“ auch auf seiner Homepage „sport1.de“ alle Neuigkeiten rund um den Spielermarkt.