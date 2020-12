Weil Spar-Einlagen wenig Ertrag bringen, weichen immer mehr Deutsche auf Börsen-Spekulationen aus. (2020 Getty Images/Takashi Aoyama)

Deutschland ist ein Land, in dem Sparsamkeit als eine Art Ersatzreligion gilt. Geiz ist hier schon lange geil, und das Sparen hat eine gute Tradition: Mit dem Mythos vom edlen Pfennigfuchser kamen viele junge Deutsche oft erstmalig auf den alljährlich von den Banken und Sparkassen zelebrierten „Weltspartagen“ in Berührung. Doch wie die neue ARD-Dokumentation „Die Story im Ersten: Kleine Zinsen, miese Renten“ zeigt, hat sich die Welt längst geändert. In Zeiten der extremen Niedrigzinskonjunktur bringen Ersparnisse auf dem Konto kaum noch Gewinne ein. Diese Entwicklung treibt zwar Teile der Wirtschaft an, trifft jedoch vor allem Menschen hart, die kaum mehr wissen, wie sie sinnvoll für das Alter vorsorgen sollen.

Wie soll man sein Geld jetzt noch sinnvoll anlegen?

Walter Riester hat dem Anlagemodell der "Riester Rentne" seinen Namen gegeben. In Zeiten niedriger Zinsen ist sie unattraktiv geworden. (2005 Getty Images/Tom Maelsa)

Lebensversicherungen und Riester-Renten-Modelle, lange auch von Politikern angepriesene Garanten für eine vermeintlich sorgenfreie Zukunft, sind in Verruf geraten. „Wir werden uns auch für die nächsten zehn, 20 Jahre auf sehr niedrige Zinsen einstellen müssen“, sagt Professor Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Filmautor Michael Houben möchte in seinem Beitrag herausfinden, welche Auswirkungen das für akut Betroffene hat. Wer gewinnt, wer verliert in Zeiten niedriger Zinsen? Dafür hat er mit Betroffenen und Experten gesprochen und ließ sich dabei beraten, wie man mit klugen Anlegestrategien doch noch gegensteuern kann.