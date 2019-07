Wer ist denn dieser Schmetterling? Die Auflösung enttäuschte viele Zuschauer. (ProSieben/Willi Weber)

Am Ende der aktuellen Ausgabe der Quotenerfolgsshow „The Masked Singer“ war die Spannung hoch: Wer sollte unter dem bunten Schmetterlingskostüm stecken? Die Enttäuschung war auch dem Publikum im Saal anzumerken: Es war weder die vermutete Heidi Klum noch ihr GNTM-Zögling Stefanie Giesinger, sondern „nur“ die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin Susan Sideropoulos. Erneut eine enttäuschte Hoffnung für viele Zuschauer vor den Fernsehgeräten.

Die ließen ihrem Frust im Internet freien Lauf: „Wer ist denn die Frau Susan Sideropoulus, die heute ihre Maske abziehen musste, habe sie noch nie gesehen?“, schrieb einer auf Twitter. „Musste echt Google verwenden, um zu wissen warum der Schmetterling prominent ist“, ließ ein anderer auf dem Kurznachrichtendienst wissen. Manche zweifelten sogleich am Sinn des Formals: „Sorry, aber die Daily-Soap-Besetzungsliste von vor 20 Jahren ist mir bis auf den reinen Namen gänzlich unbekannt. Ich dachte, das seien echte Stars, nicht Ach-die-lebt-ja-auch-nochs.“

Unter der Maske steckte die ehemalige GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos. (ProSieben/Willi Weber)

Viel Frust, viel Quote

„Wieder nur so eine Resteverwertungs-Show“, urteilte ein User, ein anderer fasste das Gefühl zusammen, das viele Fans der Show nach der zweiten Folge ereilte: „Irgendwie möchte ich nicht, dass die weiter Masken abnehmen. Die ursprüngliche Vermutung, dass der übliche deutsche 'Promi'-Trash unter den Masken wartet (oder auch, dass Deutschland einfach keine Stars hat), bestätigt sich leider.“

Unter dem bunten Kostüm war unter anderem Heidi Klum vermutet worden. (ProSieben/Willi Weber)

Dass sich der C-Promi-Frust auch in den Quoten niederschlägt, ist allerdings nicht zu beobachten. 2,55 Millionen Zuschauer schalteten die zweite Ausgabe der Show am Donnerstagabend ein - rund 400.000 mehr als in der Woche zuvor. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuseher wuchs der Marktanteil von ProSieben auf herausragend 24,6 Prozent.