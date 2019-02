Moderatorin Angela Finger-Erben will herausfinden, wie treu Paare einander sind. (TVNOW / Sergio del Amo)

Insgesamt sollte jeder selbst dafür verantwortlich sein, auf was er sich einlässt. Bei dem neuen achtteiligen Liebes-Experiment „Temptation Island“ ist es zumindest fraglich, ob die teilnehmenden Paare wirklich wissen, was sie tun. RTL jedenfalls kündigte einen harten „Treuetest“ an. Herausgefunden werden soll, ob eine Beziehung auch den größten Versuchungen standhalten kann.

Die „Versuchung im Paradies“ erleben die teilnehmenden Pärchen jeweils getrennt voneinander. Sie werden jeweils in Luxusvillen untergebracht. Aber so süß das Leben dort auch sein mag, es warten gefährliche Versuchungen, denen Männlein wie Weiblein fortan ausgesetzt sind. Die vergebenen Männer sind umzingelt von möglichst knapp geschürzten Singledamen, bei den Frauen zeigen triebgesteuerte Junggesellen Muskelstärke. Die Verführerinnen und Verführer sind wohl angewiesen, sich auch wirklich nachhaltig um die Aufmerksamkeit der eigentlich Vergebenen zu bemühen. Hübsche Ausflüge zu einem möglichen Date in tollem Ambiente dienen als zwischenzeitlicher Ansporn.

Moderatorin Angela Finger-Erben setzt Paare verührerischen Verlockungen der Lust aus. (TVNOW / Sergio del Amo)

Werden sich die Vergebenen auf Flirts und vielleicht sogar noch mehr mit unter anderem bekannten Gesichtern aus Formaten wie „Love Island“, „Der Bachelor“ und „Take Me Out“ einlassen? Ist das Fleisch wirklich schwach und wird die Lust zu groß, bleibt dies nicht folgenlos. Denn in regelmäßigen Abständen sehen die Paare gegenseitig per Video, was der jeweils andere denn so treibt. Nach zwei Wochen folgt schließlich das (Nimmer)wiedersehen.

Umzug nach der Premiere

RTL sendet seine neue Liebes-Variante nur eine Woche nachdem „Der Bachelor“ seine letzte Rose vergeben hat. Der Sendeplatz am Mittwochabend zur besten Sendezeit gilt allerdings nur für die Auftaktepisode. Nach der Premiere rückt das von Angela Finger-Erben präsentierte angebliche Experiment in den Sonntagabend. Die weiteren sieben Folgen sind dann immer um 22.15 Uhr zu sehen.

Auch wenn der Kölner Sender „Temptation Island“ als „Neue Datingshow“ ankündigt, ganz taufrisch ist das von Banijay Productions Germany umgesetzte Format nicht. Bereits 2001 war eine „Versuchung im Paradies“ bei RTL zu sehen. Damals moderierte Oliver Geissen die kurzweilige Kuppel-Parade,