Wenn es für andere manchmal dumm läuft, kann Moderatorin Sonja Zietlow ihren Spott darüber oftmals nur schwer verstecken. (MG RTL D / Stephan Pick)

„Sachen gibt's, die gibt's doch gar nicht“, lautet einer dieser bekannten Sprüche, die vor allem Erstaunen ausdrücken. Nicht schlecht jedenfalls schaute ein Ehepaar aus den USA, als es nur ein paar schöne Tage im Ferienhaus verbringen wollte. Angekommen an ihrem Grundstück in der Provinz, war dieses komplett leer. Vom Ferienhaus fehlte jede Spur. Gestohlen, das ganze Haus abgebaut! RTL-Moderatorin Sonja Zietlow geht in einer neuen Folge ihrer Ranking-Show der „25“ unter anderem der Frage nach, wer denn ein ganzes Haus zu klauen in der Lage ist. Die Antwort darauf ist durchaus erstaunlich. Ebenso die Geschichte um ein weiteres Eigenheim samt Garage. In dieser sammelte Rentner Bernd hunderte alte „Auto-Schätzchen“. Bei einem seiner vermeintlichen Schrottautos handelte es sich um den 57. gebauten Porsche 911, Baujahr 1964. Glück muss man manchmal eben auch haben. Rentner Bernd freute sich über den Sensationsfund wie über einen Sechser im Lotto. In „Die 25 spektakulärsten Momente - Schwein gehabt oder dumm gelaufen“ zählt er zu den Stars.