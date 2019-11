Laut "Time"-Magazin die "wichtigste TV-Serie des 20. Jahrhunderts": Seit 1989 sind "Die Simpsons" ununterbrochen auf Sendung. (ProSieben / TM Twentieth Century Fox Film Corporation)

Seit drei Jahrzehnten sind die „Simpsons“ auf Sendung. Danny Elfman, der die Titelmeldodie zur der Erfolgsserie komponiert hat, meinte nun aber in einem Interview: Schon bald könnten die Abenteuer von Homer und Co. zu Ende sein. „Nach allem, was ich gehört habe, ist bald Schluss“, so Elfman gegenüber der irischen Seite „Joe“. „Ich weiß es nicht sicher, aber ich habe gehört, dass dieses Jahr das letzte sein wird.“

In Deutschland läuft derzeit die 30. „Simpsons“-Staffel, in den USA die 31. Season. Eine weitere Staffel ist bereits angekündigt. Er sei erstaunt, dass die Serie überhaupt so lange durchgehalten hat, so Elfman. „Ich dachte, nach drei Folgen wird sie abgesetzt.“