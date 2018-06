Der Münchner Regisseur Werner Herzog dreht mit "Fordlandia" seine erste Serie. (Andreas Rentz / Getty Images)

Nach über einem halben Jahrhundert internationaler Karriere wagt Werner Herzog noch einmal etwas Neues: Nach Angaben des Magazins „Deadline“ plant der deutsche Starregisseur, seine erste fiktive Serie zu drehen. Bei dem Projekt namens „Fordlandia“ soll es sich um eine Adaption des gleichnamigen Sachbuchs von Greg Grandin handeln, der darin die Pläne des Automobilgiganten Henry Ford beschreibt, in den 20er-Jahren eine US-amerikanisch geprägte Stadt im Amazonas-Gebiet zu errichten.

„Es geht um einen Tycoon mit großer Macht, der seine Vision von Amerika in der Welt durchsetzen will“, so Produzent Ashok Amritraj über die durchaus gegenwärtige Thematik. Das Drehbuch verfasst der oscarnominierte Christopher Wilkens („Nixon“), eine Plattform für Herzogs Serie ist indes noch nicht gefunden. Bereits in den 70er- und 80er-Jahren hatte Werner Herzog mit seinem Lieblingsschauspieler Klaus Kinski am Amazonas die Meisterwerke „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972) und „Fitzcarraldo“ (1982) gedreht.