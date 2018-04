Zieht jetzt nicht schneller, aber hochauflösender: John Marston in "Red Dead Redemption". (Rockstar Games)

Western- und Open-World-begeisterte Spiel fiebern schon jetzt dem Release von Rockstars „Red Dead Redemption 2“ entgegen, allerdings müssen sie sich bis dahin noch ein halbes Jahr gedulden. Theoretisch genug Zeit, die Erinnerungen an den Vorgänger aufzufrischen: Der vor ziemlich genau acht Jahren veröffentlichte erste Teil des Action-Adventures hat bis heute wenig von seiner Faszination eingebüßt, auch wenn die Grafik natürlich nicht mehr zeitgemäß ist.

Doch nun reitet John Marston reitet in ultra-hoher Auflösung in den Sonnenuntergang: Rockstar Games und Microsoft verpassten dem Klassiker ein 4K-Update für die Xbox One X.

So schön wie der für Oktober angekündigte Nachfolger wird der acht Jahre alte Klassiker durch das Update nicht... (Rockstar Games)

Aber Vorsicht: Obwohl das Bild deutlich klarer erscheint und über eine schärfere Detailzeichnung verfügt, wird „Red Dead Redemption“ durch das Update keines neues Spiel: Die 3D-Geometrie von Rockstars Western ist noch immer dieselbe. Und bei der wesentlich höheren Auflösung (früher lief es unter 720p) treten visuelle Unzulänglichkeiten wie grobschlächtige Charaktere umso deutlicher ins Auge. Trotzdem ist der 4K-Patch für den modernen Spiele-Klassiker mehr als einen Blick wert, zumal er für Besitzer des Originals kostenlos kommt.