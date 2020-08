Der neuen Moderatorin muss es gelingen, die Machos zu bändigen (von links): Frank Rosin, Alexander Kumptner, Angelina Kirsch, Tim Raue und Alexander Herrmann. (SAT.1 / Jens Hartmann)

Zumindest bei den Spitzenkoch-Coaches bleibt die achte „The Taste“-Staffel auf SAT.1 eine reine Männerrunde. In der Jury sind wie bisher die Kamera-erprobten Haudegen Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin vertreten, neu dazu kommt diesmal der österreichische Kochprofi Alex Kumptner. Um die Machos am Herd ein wenig in Zaum zu halten, braucht es ein resolutes weibliches Gegengewicht. Und daher startet nun Angelina Kirsch, bekannt geworden unter anderem durch die RTLzwei-Sendung „Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig“, als neue Moderatorin in der Wettkampf-Showreihe.

Was selbst Profis von Profis lernen können

Angelina Kirsch wurde über die RTLzwei-Show "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" bekannt. (SAT.1 / Jens Hartmann)

Für die 16 teilnehmenden Koch-Kandidaten, darunter wie bei „The Taste“ üblich sowohl Hobbyisten als auch Profi-Gastronomen, ändert sich am Spielaufbau nichts. Es gilt, die strengen Herren jeweils mit dem Anrichten eines perfekten Probier-Löffels zu überzeugen. Dabei kommt es nicht nur auf schlüssige kulinarische Ideen und Einfallsreichtum, sondern auch auf eine möglichst perfekte Präsentation an.

Wer sich im Laufe der neuen Staffel durchsetzt, kann letztlich die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Außerdem wird für den Gewinner ein echter Küchentraum Wirklichkeit: Erstellt wird für den Sieger ein eigenes Kochbuch!