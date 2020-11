Teddy Teclebrhan ist Verbissenheit fremd. (ProSieben / Boris Breuer)

Das Berufsleben, der Sport, das Überleben im stressigen Alltag: alles vom ewigen Wettkampf-Gedanken geprägt. Wie wohltuend, wenn es auch mal anders ablaufen kann. Nun lässt Moderator Teddy Teclebrhan in seiner neuen ProSieben-Show „Teddy gönnt dir!“, von der testweise erst einmal zwei Folgen gezeigt werden, gerne mal die berühmte „Fünfe“ gerade sein. Es ist eine Wettkampf-Sendung, nur eben keine verbissene. Der Spieleiter mag es einfach nicht so gern, wenn seine Kandidaten scheitern.

Duell mit einer Art Raab - in harmlos

Teddy Teclebrhan ganz entspannt: Er könnte eine Art Gegenmodell zu "Schlag den Raab" etablieren. (ProSieben / Willi Weber)

Deswegen kann man bei „Teddy gönnt dir!“ so gut wie nichts verlieren. Und Teddy Teeclerbrhan fungiert dabei als Vorbild: Furchtlos wie einst der liebenswert schusselige englische Skispringer „Eddie The Eagle“ lässt er sich auf jede Herausforderung ein. Verbissenheit ist ihm allerdings komplett fremd. Und so werden die Spielregeln im Nachhinein oft großzügig ausgelegt. Soll ja keiner sein Gesicht - oder natürlich den Spaß - verlieren.

Das Grundprinzip der Show erinnert ein wenig an „Schlag den Raab“, nur eben in einer deutlich entspannteren Variante: Teddy wählt Kandidaten aus dem Zuschauerraum aus, gegen die er antreten möchte. Wenn der Publikumskandidat gewinnt, darf er sich über 1.000 Euro freuen. Andernfalls wandert das Geld in einen Jackpot für das jeweils nächste Spiel.