Ab sofort gewähren Spitzenköche wie Frank Rosin Einblicke in die heimischen Küchen. (Kabel Eins / Willi Weber)

„Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch“ lautet das Motto eine neuen kabel-eins-Show. Ab Montag, 30. März, 18.55 Uhr, bereiten Kochprofis wie Frank Rosin täglich (von Montag bis Freitag) ein Gericht live vor der Kamera in ihrer privaten Küche zu: „In diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle mit unseren Familien zu Hause bleiben, ist gesundes, leckeres Kochen ein Thema für alle. Deswegen sorgen meine Kollegen und ich ab jetzt dafür, dass auch während der Krise bei jedem etwas Gutes und frisch Gekochtes auf den Tisch kommt. Denn gutes Essen macht gute Laune - und die ist jetzt noch wichtiger als jemals zuvor“, zitiert kabel eins den 53-jährigen Sternekoch

Mit Zutaten aus dem eigenen Vorratsschrank sind Zuschauer dazu aufgefordert, in der ungeschnittenen Show Schritt für Schritt mitzukochen. Dabei werden sie von den wechselnden Spitzenköchen professionell angeleitet. Am Ende erwartet sie so täglich der Genuss eines neuen und spannenden Abendessens. Nebenbei erfahren die Zuschauer, welche Sorgen und Nöte Spitzenköche wie Mike Süsser, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kotaska und Björn Freitag in Zeiten von Corona haben. Direkt im Anschluss an die neue Kochsendung bekommen Zuschauer einen weiteren Einblick in den Arbeitsalltag der Menschen: „Achtung Kontrolle aktuell“ berichtet ab sofort aus dem Arbeitsalltag von Polizisten, Ärzten und anderen Helfern vor den besonderen Herausforderungen der Pandemie.