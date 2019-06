Mit "Gold & Grey" veröffentlichen Baroness ihr erstes Album seit 2015. Auch diesmal wurde das Cover-Artwork von Bandchef John Baizley gestaltet. (Warner Music)

Es gab das „Red Album“, das „Blue Album“, dann „Yellow & Green“ und zuletzt „Purple“. Jetzt also „Gold & Grey“. Vier Jahre lang ließen Baroness die Rock- und Metal-Community diesmal auf neue Musik warten, so lange wie noch nie, und wahrlich: Dass in diese Platte viel Zeit geflossen ist, hört man. Überhaupt hört man sehr viel auf diesem Album, das oft klingt, als hätten Baroness alle vorhandenen Farbeimer auf einmal ausgeschüttet. Es sei das Ziel gewesen, „noch anspruchsvollere, ehrlichere und fesselndere Songs zu schreiben und einen einzigartigen und herausfordernden Sound zu entwickeln“, erklärt Bandchef John Baizley. Das Ergebnis ist ein Monstrum, das manchen Hörer nicht nur „herausfordern“, sondern vielleicht auch überfordern wird.

Der künstlerische Werdegang von Baroness, von der Gründung 2003 bis ins Jahr 2019, ist durchaus interessant zu verfolgen. Bekannt wurde die Band aus dem US-Bundesstaat Georgia durch zwei rohe, kompromisslose und vor allem brettharte Sludge-Metal-Alben mit ausgeprägtem Südstaaten-Anstrich. Mit „Yellow& Green“ (2012) erschien dann ein ungewohnt eingängiges und kommerziell erfolgreiches Doppelalbum, worauf mit „Purple“ (2015, erste Veröffentlichung über das eigene Label Abraxan Hymns) die Rückbesinnung auf alte Tugenden folgte - es wurde wieder spürbar härter. „Gold & Grey“ zeigt nun: Der Flirt mit dem Mainstream ist beendet, endgültig.

John Baizley (dritter von links) hatte das Ziel, für das neue Baroness-Album "noch anspruchsvollere, ehrlichere und fesselndere Songs zu schreiben und einen einzigartigen und herausfordernden Sound zu entwickeln". Das Ergebnis ist "Gold & Grey" - ein Album, das sich dem Hörer lange verweigert. (Pam Strohm)

Beim Progressive Metal angekommen

Melodiöse, gefühlvolle und sanfte Passagen gibt es in den neuen Songs von Baroness noch immer - für sich genommen könnte man manches Lied (etwa „I'd Do Anything“) auch in die Gute-Nacht-Playlist packen. Das Album als Ganzes wird aber nur echte Metalheads begeistern, die sich gerne „Zeit nehmen“. Verteilt auf 17 Tracks hört man Glockenspiele („I'm Already Gone“), Interludes mit gefälligen Keyboard-Spielereien und schroffen Industrial-Sounds, minutenlange Träumereien auf der Akustikgitarre („Emmet“), Power-Synthesizer wie einst bei ELO („Broken Halo“) und dann wieder rockige Semi-Balladen („I'd Do Anything“). Diese kräftigen Farbtupfer machen „Gold & Grey“ zu einem Album mit starken Kontrasten.

Im Fokus stehen aber weiterhin die Metal-Songs, und gerade die sind es, die sich dem Hörer lange verweigern. Atemberaubendes Drumming, hakenschlagendes Gitarrenspiel, ein furioser Bass, oft alles auf einmal: In Stücken wie etwa „Tourniquet“ oder „Throw Me An Anchor“ weiß man zunächst gar nicht, wo man hinhören soll, zumal Baroness auf „Gold & Grey“ auch nur selten klassische Metal-Wucht entwickeln. Da wird die Vermischung von Rot, Blau, Gelb, Grün und Violett dann tatsächlich zu einem diffusen Grau.

Aber: Irgendwann stößt man auch auf Gold - in Gtarrensolos, Bassläufen, auch in dem komplexen Songwriting. Die schillernden Details zwischen all den Ideen und Demonstrationen von Virtuosität zu isolieren, erfordert zwar viel Geduld und mehrfaches intensives Hören. Umso größer ist dann aber auch die Freude an dieser widerspenstigen Schönheit. Anspruchsvoll ist diese Musik in jedem Fall. Und fesselnd? Ja, auch das.