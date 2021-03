Das Interview mit Oprah Winfrey stieß auf geteilte Reaktionen im Königshaus und Großbritannien. (KIRSTY WIGGLESWORTH/dpa)

Hannelore und Alma, 81 und 83 Jahre alt, haben es sich auf einer Bank an der Unteren Bremer Schlachte gemütlich gemacht. Mit Kaffee und Keksen sind sie durch, mit dem Klönen noch nicht, und was dabei so gar kein Thema ist, überhaupt nicht, betonen die beiden – das sind Harry und Meghan.

„Es gibt im Moment ja so viel, die Familie und alles“, sagt Hannelore, die wie ihre Freundin ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. „Interessieren tut‘s uns aber schon, auch wenn wir natürlich nicht wissen können, was da im britischen Königshaus wirklich passiert ist.“ Sie hätten kein Problem damit, dass der Prinz und die Herzogin mit ihrer Geschichte so medienwirksam an die Öffentlichkeit gehen. „Denken Sie an Diana“, sagt Hannelore. Das Schicksal der Mutter von Harry, „das hat ihn geprägt“.

Die Frauen sitzen in der Sonne, sind zufrieden. Neben sich ihre Fahrräder, sie haben eine Tour gemacht, 30 Kilometer, „manchmal sind es noch mehr“. An der Bank kommen Flaschensammler vorbei, die in den Abfallkorb lugen. Und dann noch einmal zu Harry und Meghan, dass die beiden sich einerseits aus der Öffentlichkeit herausziehen wollen, sie andererseits aber suchen: „Ich schätze, das Geld könnte sonst nicht reichen, die müssen ja irgendwo was herkriegen, sie arbeiten ja nicht.“ Als Hannelore das sagt, schaut sie auf ihre Zigarettenschachtel: noch eine rauchen?

Am Kiosk an der Oberen Schlachte schenkt der Besitzer zwei jungen Frauen duftenden Kaffee ein. Harry und Meghan? „Nö“, sagt der Mann, „darüber unterhält sich hier niemand.“ So richtig, fügt er hinzu, kann er das im Moment aber auch nicht mitbekommen, „die Leute dürfen hier ja nicht stehen bleiben, ich habe mir schon mal einen Rüffel eingehandelt“.

Zeitungen und Zeitschriften hat er keine, die findet man in der Innenstadt zum Beispiel am Kiosk im Bischofsnadel-Tunnel. „Die Stunde der Wahrheit“, titelt die „Gala“ zum Interview der beiden Royals, die keine mehr sein wollen. „Zwischen Tränen und Wut“, mutmaßt die „Woche der Frau“ über den Seelenzustand der Queen.

„Wer will denn Prinz oder Prinzessin sein, ich nicht!“, kommentiert Anne, 54 Jahre alt, die aktuellen Verwerfungen im Haus Windsor. Sie ist an der Schlachte mit dem Fahrrad vom Stephaniviertel auf dem Weg nach Hause. Ein Royal zu sein mache unglücklich, glaubt die Frau. Und Harry – „der Mann ist traumatisiert vom Unglück seiner Mutter“. Eigentlich, das macht Anne auch klar, beschäftigt sie das aber nicht. Gibt anderes. Und dann steigt sie aufs Rad und fährt davon.