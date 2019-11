Erlebt trotz Bugs das beste interaktive "Star Wars"-Abenteuer seit Biowares "Knights of the old Republic": "Jedi: Fallen Order"-Held Cal Kestis. (Electronic Arts / Respawn Entertainment)

Mit ihrem „Star Wars“-Spiel „Jedi: Fallen Order“ haben Hersteller Electronic Arts und Entwickler Respawn endlich den seit Jahren von der Community eingeforderten Solo-Trip in das „Krieg der Sterne“-Universum geliefert. Mehr noch: Die zwischen Prequel- und ursprünglicher Film-Trilogie angesiedelten Abenteuer des Jedi-Schüler Cal Kestis stauben souverän Höchstwertungen ab und stoßen auch bei Fans auf ein positives Echo.

Also alles paletti in der weit, weit entfernten Galaxie? Nicht ganz: Aktuell häufen sich nämlich Berichte über ärgerliche Design- und Technik-Bugs, die im schlimmsten Fall dafür sorgen können, dass der Spieler an einer Stelle im Spielverlauf festhängt und wegen eines kurz zuvor gespeicherten Spielstands aus dem Problem-Moment nicht mehr rauskommt. Resultat: Spielstand wertlos - bitte alles noch mal von vorne!

"Fallen Order" entführt den Spieler auf gleich mehrere Welten in der "Star Wars"-Galaxie. Per Raumschiff reist Held Cal zwischen den Planeten hin und her. (Electronic Arts / Respawn Entertainment)

Bloß nicht nach Dathomir!

Besonders stark betroffen sind offenbar Spieler, die Darth Mauls Heimatplaneten Dathomir besuchen: Der lässt sich bereits früh im Spielverlauf ansteuern. Allerdings endet die Erkundung des finsteren Brockens schnell an einem Abgrund, den man nur dann überwinden kann, wenn Held Cal bereits den Jedi-Doppelsprung beherrscht - eine Fähigkeit, die der Padawan erst recht spät im Spielverlauf bekommt. Problem: Findige Gamer haben Mittel und Wege gefunden, das Hindernis auch ohne den Doppelsprung zu meistern - mit einer von den Entwicklern nicht vorgesehenen Strategie. Nur: Anschließend kommt man leider nicht mehr zurück. Ganz unwichtig ist der Besuch auf Dathomir allerdings nicht: Kurz vor der besagten Stelle erhält Cal die Möglichkeit, seinen normalen Lichtsäbel auf ein Doppel-Lichtschwert aufzurüsten.

Doch auf manchen Himmelskörpern sollte man vorsichtig sein, denn unter Umständen verbergen sich dort Design-Bugs, aus denen der Spieler nicht mehr heraus kommt. (Electronic Arts / Respawn Entertainment)

Ganz ähnlich verhält es sich an einer Stelle auf der Wookie-Welt Kashyyyk: Chewbaccas Heimat hält unter anderem eine von wenigen Stellen im Spiel bereit, an denen der Gamer einen Quicktime-Kampf ausfechten, also im richtigen Moment die eingeblendeten Knöpfchen drücken muss. Hier haben Gamer gemeldet, dass sie nach dem Drücken des verkehrten Buttons hängen geblieben sind - und auch an dieser Stelle gibt es wegen eines offenbar kurz zuvor getätigten Auto-Saves kein Zurück mehr.

Das zuständige Entwickler-Studio Respawn („Apex Legends“, „Titanfall“) ist sich offenbar der Probleme bewusst und soll bereits an einer Lösung arbeiten.