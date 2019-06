Der berühmte Hundeblick entsteht dadurch, dass die Tiere die innere Augenbraue heben. Wölfe zeigen dieses Verhalten nicht. (Julian Stratenschulte/dpa)

Wenn ein Hund nicht weiterweiß, sieht er in der Regel Herrchen oder Frauchen in die Augen. Der Augenkontakt zwischen Menschen und den Vierbeinern ist Untersuchungen zufolge entscheidend für die soziale Interaktion. Menschen scheint besonders anzusprechen, wenn Hunde die innere Augenbraue hochziehen. Schon 2013 belegte eine Studie, dass Hunde in Tierheimen, die dieses Verhalten häufiger zeigen, schneller wieder ein Zuhause finden.

Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass der Hund diese Fähigkeit erst im Laufe seiner Domestizierung entwickelt hat. Wie die Forschergruppe um Juliane Kaminski von der britischen University of Portsmouth im Fachjournal „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften erklärt, stand dahinter wahrscheinlich die Erfahrung, dass der Hundeblick auf Menschen eine starke Wirkung ausübt.

Im Rahmen ihrer Studie haben die Forscher unter anderem die Gesichtsmuskulatur von vier Wölfen mit der von sechs Hunden verglichen. Dabei stellten sie fest, dass sich diese lediglich im Bereich der Augen unterscheidet. Während die Hunde über einen Muskel verfügen, mit dem sie die innere Augenbraue heben können, befinden sich im gleichen Bereich bei den Wölfen lediglich spärliche Muskelfasern und Bindegewebe. Wenn die Wissenschaftler Menschen mit Hunden oder Wölfen zusammenbrachten, ließ sich nur bei Hunden das intensive Bemühen beobachten, die innere Augenbraue hochzuziehen.

Das Anheben lasse die Augen des Hundes größer erscheinen, schreiben die Wissenschaftler. Das Gesicht des Tieres wirke dadurch kindlicher. Außerdem ähnele der Blick dem eines traurigen Menschen; dies könne beim Besitzer einen Betreuungsreflex auslösen. Die Forscher nehmen an, dass der Selektionsdruck während der Domestizierung die Gesichtsmuskulatur der Hunde verändert hat: Vermutlich hätten Menschen – bewusst oder unbewusst – Hunde bevorzugt, die die Brauenbewegung beherrscht hätten, und sich stärker um sie gekümmert.