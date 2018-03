Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall - Fr. 06.04 - ARTE: 21.45 Uhr

Wie der Kinderstar zum King of Pop wurde

John Fasnaugh

Genug von Skandalen, Spleens und tragischem Tod: Spike Lees Doku „From Motown To Off The Wall“ würdigt Michael Jackson als einzigartigen Künstler.