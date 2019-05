Neue Verkehrswege sollen die Märkte Europa und China enger zusammenbringen. (ZDF/Canadian Broadcasting Corporation/Becky Parsons)

2016 war das Schlüsseljahr, in dem erstmals China die USA als wichtigsten deutschen Handelspartner abgelöst hat. Seitdem haben sich die Wirtschaftsbeziehungen intensiviert, und immer fordernder streckt das 1,4-Milliarden-Volk seine Fühler in den Westen aus. Dabei kommen nicht nur Waren ins Land, Chinesen werden in Deutschland auch als Unternehmer tätig. Welche aggressive Marktdurchdringungsstrategie das Land verfolgt, beleuchtet die neue Dokumentation „China First“ von Christine McLean und Erin Oakes, die bei 3sat in deutscher Erstausstrahlung zu sehen ist. Darin erfährt man auch mehr über das „Seidenstraßen“-Großprojekt, das immer mehr Länder zwischen Europa und dem Reich der Mitte in chinesische Abhängigkeiten verstricken könnte.

Im Anschluss vertieft Gert Scobel das Thema in einem Expertengespräch in der Sendung „Scobel“, die 3sat ab 21.00 Uhr ausstrahlt.