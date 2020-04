Auf dem letzten Weg: Die Dokumentation setzt sich mit spirituellen Fragen auseinander. (ZDF/Anna Baranowski)

Der Tod ist unausweichlich. Aber was passiert wirklich, wenn wir nicht mehr leben? - Die Filmemacherin Susanne Bohlmann stellt sich in ihrer neuen ZDF-Dokumentation „Blick in die Ewigkeit? - Der Tod und das Danach“ den großen Fragen. Dafür hat sie den Berliner Eric Wrede getroffen, der einst erfolgreicher Musikmanager war und nun ein eher unkonventionelles Bestattungsunternehmen führt. Wrede möchte dem Tod den Schrecken nehmen und vor allem den Hinterbliebenen die Schritte auf dem sogenannten letzten Weg der Toten so angenehm und menschlich wie möglich gestalten. In der Dokumentation darf man ihn bei einer Art persönlich-beruflichen Weiterbildungsreise begleiten. So trifft der Mann, der gerne mit Melone auftritt, den niederländischen Sterbeforscher und Kardiologen Pim van Lommel, der viele Sterbemomente seiner Patienten begleitet hat. Außerdem kommen Neurologen und Psychologen zu Wort, die Nahtoderfahrungen dokumentiert haben.