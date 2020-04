„The Voice Kids“

„Wie eine Schläger-Prinzessin“: Sasha überrascht mit schrägem Outfit

teleschau

So hat man Sasha noch nicht gesehen: In der nächsten Folge von „The Voice Kids“ zeigt er sich im rosafarbenen Kostüm und mit einer gewagten Langhaarperücke. Was wohl dahintersteckt?