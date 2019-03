Hast du heute Abend Zeit ? – Nee, muss heute leider arbeiten. Morgen passt aber. – Ein solches Gespräch, schnell getippt in die Tastatur des Smartphones, ist heute Alltag. Doch was machen die vielen bunten Zeichen mit uns und unserer Sprache?

Zunächst haben sie keinen einheitlichen Namen. „Wir haben keine allgemein anerkannten terminologischen Grenzen“, sagt Beat Siebenhaar, Professor für Linguistik an der Universität Leipzig. Die einen sprechen von Emojis und meinen alle bunten Zeichen auf der Smartphone-Tastatur, die sich nur begrenzt verändern lassen. Die anderen verstehen darunter nur die Zeichen, die keine Gesichter darstellen. Die gelben Gesichter, die sich freuen, traurig sind oder einen Kuss vergeben, heißen dann Emoticon. Das Wort ist eine Kombination aus dem englischen Wort für Emotion und dem Begriff Icon, also einem grafischen Symbol. Auch die klassischen Smileys aus :-) werden als Emoticon definiert. Umgangssprachlich sind mit den Emojis als Sammelbegriff jedoch meist alle kleinen Bildzeichen gemeint. Bild und Zeichen bedeutet übrigens auf Japanisch auch der Name Emoji. Entstanden sind sie in den 1990er-Jahren in Japan, damals wurden sie im Grafikformat GIF verschickt. Erst mit den Smartphones begann ihr Siegeszug in den westlichen Ländern.

Hinweise auf Ironie

„Wir nutzen Emojis vor allem in der interaktiven Kommunikation“, sagt Siebenhaar. Das bedeutet: Wer über einen Messenger mit Freunden oder der Familie schreibt, verwendet Emojis. Im beruflichen Kontext sind die bunten Bildchen (noch) nicht angekommen. Linguist Steffen Pappert schließt aber nicht aus, dass die Icons irgendwann auch in offiziellen Situationen benutzt werden könnten.

Das Texten ähnle häufig der persönlichen Unterhaltung, sagt Siebenhaar. Während in einem Gespräch meist klar sei, ob jemand etwas ironisch gemeint hat, sei das beim Schreiben schwieriger. „In der schriftlichen Kommunikation fehlt die Mimik“, sagt Pappert. Mithilfe von Emojis sei es einfacher, Dinge eindeutiger zu sagen. „Durch diese Gesichter kann ich zum Beispiel zu erkennen geben, wie das Geschriebene gemeint ist“, sagt Pappert. Wer etwa über einen verspäteten Zug schreibt „Da freue ich mich aber “, macht klar, dass die Freude nicht ganz ernst gemeint ist. Mit Emojis sei es unter anderem möglich, eine Aussage zu kommentieren oder zu verdeutlichen, sagt Siebenhaar.

Zudem können Emojis unsere Aufmerksamkeit steuern. „Als Erstes sehe und interpretiere ich das Emoji“, sagt Pappert. Erst dann werde der Text gelesen und verstanden. So können Emojis auch dazu beitragen, einen Text zu strukturieren. Wer früher einen Punkt gesetzt hatte, verwendet heute (zusätzlich) ein lachendes Gesicht. „Auf diese Weise werden Sinneinheiten konstituiert“, sagt Pappert. Noch relativ selten nutzen die Menschen in Deutschland Emojis, um Nomen oder Verben zu ersetzen. Es werden jedoch immer mehr, sagt Pappert. Das könne unter anderem daran liegen, dass oft dem Nutzer beim Tippen nicht nur ein bestimmtes Wort vorgeschlagen wird, sondern gleich auch das entsprechende Icon.

Das Potenzial, eine Art allen Menschen verständliche Weltsprache zu werden, haben Emojis trotzdem nicht. „Es gibt sicher die Möglichkeit, ganz einfache Dinge auszudrücken, wenn man gar keine gemeinsame Sprache hat“, sagt Siebenhaar. Doch um eine Weltsprache zu werden, fehlt den Emojis die Grammatik und Morphologie. Komplexes lässt sich mit den Icons nicht sagen. „Sie kriegen damit auch keine Syntax hin“, sagt Pappert. Daher ist er überzeugt: „Emojis können niemals zur Lingua franca werden.“ Schon der Versuch, eine einfache Erzählung mit Emojis abzubilden, scheitert. Es gibt etwa keine Reihenfolge, die die Zeichen im Satz einnehmen.

Zwar hat jedes Emoji eine eigene Bedeutung. Meist werde jedoch erst im jeweiligen Kontext klar, wie der jeweilige Icon gemeint ist. In anderen Kulturen werden die Bildzeichen zudem oft anders interpretiert. So wird in Deutschland etwa das Emoji mit Mundschutz häufig im Zusammenhang mit einem Krankenhaus erwähnt, im asiatischen Raum hingegen bedeute es „schütze andere vor meinen Krankheiten“, sagt Siebenhaar. Auch die sexuell konnotierten Emojis bedeuten nicht überall das Gleiche. Die Aubergine als Symbol für den Penis sei in den USA etwa häufiger. Doch auch innerhalb eines Kulturkreises können die Zeichen unterschiedlich verwendet werden. „Ganz häufig entwickeln wir mit Leuten, die wir sehr gut kennen, eine Partnersprache“, sagt Siebenhaar. In einem Freundeskreis etwa verwenden alle das Emoji der Frau am Infoschalter als Synonym für: „Siehst du, so ist das.“

Sichtbare Emotionen

So eine Verkürzung der Kommunikation funktioniere nur bei Freunden. „Es gibt Leute, die sich sehr intensiv kennen, da findet überhaupt kein sprachlicher Austausch statt, und trotzdem verstehen sie einander“, sagt Pappert. Doch verroht deshalb unsere Sprache? „Das ist Quatsch“, sagt Pappert. „Bisher haben keine Untersuchungen gezeigt, dass der Gebrauch von Emojis auf andere Textsorten abfärbt. Außerdem bereichern Emojis ja durchaus auch die Schriftsprache.“ So können Nutzer mithilfe der Emojis nicht nur in Chats oft besser sagen, wie sie etwas meinen, sondern auch die Emotionen werden sichtbarer.

Emojis gehören mittlerweile fest dazu. Pappert erzählt von seinen Studenten, die unsicher werden, wenn in privaten Nachrichten Emojis fehlen. „Die werden einfach erwartet. Wenn sie nicht erscheinen, stimmt etwas nicht“, sagt Pappert. Und so befürwortet Pappert auch die große Vielfalt der Emojis: „Zu speziellen Anlässen oder wenn mir etwas Besonderes passiert, greife ich auf das Angebot gerne zu.“ Meist verwenden die Nutzer in Nachrichten jedoch die Emojis, die in den Favoriten auftauchen – also die Icons, die sie häufig benutzen. Mittlerweile listet der Unicode über 2500 Symbole, ab Anfang April kommen weitere hinzu. Neu dabei sind unter anderem, ein/e Rollstuhlfahrer/in, ein Blutstropfen und eine Auster. Die Liste bestimmt das Unicode-Konsortium, eine gemeinnützige Organisation, der Privatpersonen und viele große Software-Unternehmen angehören.