Amerika wählt zwischen Donald Trump (links) und Joe Biden. Wer wird der neue Präsident? (ZDF/PBS)

Am Abend des 3. November 2020 wird es langsam ernst: Die USA erleben die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl. Wird Donald Trump erneut ins „wichtigste Amt der Welt“ gewählt oder gewinnt der demokratische Herausforderer Joe Biden? Das deutsche Fernsehen begleitet die entscheidenden Stunden ausführlich: In zahlreichen Sondersendungen widmen sich Öffentlich-Rechtliche und Private den Ereignissen rund um den Wahltag - von Kandidatenporträts, Experteneinschätzungen und den ersten Zahlen am Abend der Wahl bis zur Analyse der Ergebnisse in der Nacht und am Folgetag.

„Amerika wählt - Trump oder Biden?“, fragt etwa das „ZDFspezial“ ab 20.15 Uhr im Zweiten, und blickt auf ein gespaltenes Land. Entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für den amtierenden US-Präsidenten oder seinen demokratischen Herausforderer? Moderator Matthias Fornoff präsentiert in der Sendung die neuesten Umfragewerte, spricht mit Experten über Prognosen und analysiert die Lage der amerikanischen Nation wenige Stunden vor der Entscheidung.

US-Präsident Donald Trump polarisiert das Land. (ZDF/Win McNamee)

Im Anschluss, ab 20.45 Uhr, porträtiert das Zweite in der „ZDFzeit“ die beiden Kandidaten genauer: „Trump gegen Biden - Kampf um Amerika“ heißt der Film von Michael Kirk, der jene Männer in den Blick nimmt, auf die in dieser Nacht die gesamte Welt schaut. Wie schaffte es Joe Biden, der Sohn eines Autohändlers, in die höchsten Sphären der US-Politik? Er, der einst stotternde Junge, der unter Obama bereits Vize-Präsident war, verkörpert in vielerlei Hinsicht den amerikanischen Traum.

Ihm gegenüber steht Donald Trump, jener vom Elitedenken seines Clans geprägte Sprössling einer Milliardärsfamilie und berüchtigte Unternehmer, der es 2016 überraschend ins Präsidentschaftsamt schaffte - und seine Weltsicht seither im wichtigsten Politikamt überhaupt geltend macht. Woher diese Werte kommen, wie unterschiedlich er und sein Herausforderer aufgrund ihrer Biografien geprägt wurden und was das für die Wahl bedeutet, beleuchtet die Dokumentation ausführlich. Zu Wort kommen dabei zahlreiche Experten und prominente Weggefährten.

Kann er Trump besiegen? Präsidentschafts-Kandidat Joe Biden im August 2019 in Burlington, Iowa. (ZDF/PBS)

Auch bei den Privaten

Ab 0.15 Uhr begleitet das ZDF „Die Nacht der Entscheidung“ dann live. Die stellvertretende Chefredakteurin Bettina Schausten und „heute“-Moderator Christian Sievers berichten aus dem Zollenhof in Berlin. Trends und Entwicklungen im Netz verfolgt Hanna Zimmermann, während Elmar Theveßen live aus Washington Updates liefert. Neben Live-Schalten von ZDF-Reportern aus den Bundesstaaten haben sich für die Sendung zahlreiche prominente Gäste angekündigt, etwa Peter Altmaier, Katja Kipping und Sigmar Gabriel.

Das Zweite widmet sich in einem "ZDFspezial" den US-Wahlen. (ZDF)

Mit über zehn Stunden Live-Berichterstattung in der Wahlnacht hält auch das Erste auf dem Laufenden: Unter dem Titel „Amerika wählt - wer wird der nächste Präsident?“ berichten Moderator Andreas Cichowicz und seine Experten ab 22.50 Uhr; Zahlenmaterial und die Ergebnisse aus den Bundesstaaten liefern Jörg Schönenborn und sein Team. In der Nacht auf Mittwoch sendet die ARD zudem Reportagebeiträge und Berichte der US-Korrespondenten live vor Ort. Auch tagesschau24 überträgt. Beim Nachrichtensender Phoenix widmet man sich in der „phoenix Runde“ ab 22.15 ebenfalls den Präsidentschaftswahlen.

Die US-Wahl steht auch bei den Privaten im Fokus: RTL widmet sich ab 20.15 Uhr dem „Kampf ums Weiße Haus“: Moderator Peter Kloeppel berichtet live aus Köln und präsentiert die aktuellen Zahlen. Ebenfalls gezeigt werden drei Dokus, unter anderem „Die Geheimnisse des Donald Trump“ und „Die starken Frauen im Hintergrund“. Ab 3 Uhr nachts werten RTL und n-tv die Ergebnisse im Detail aus; ebenso wie die Konkurrenz der „ProSieben Spätnachrichten“ ab 3.30 Uhr, sowie ab 4.30 Uhr eine „XXL“-Ausgabe des „SAT.1 Frühstückfernsehens“.

RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel berichtet aus Köln von der US-Wahl. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Der Tag danach

Auch der folgende Tag, Mittwoch, 4.11., steht aufgrund der Zeitverschiebung und des zu erwartenden knappen Ausgangs ganz im Zeichen der US-Wahl: Mit dem „Brennpunkt: Amerika hat gewählt“ schafft die ARD ab 20.15 Uhr einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Wahlnacht. Live aus dem ARD-Studio in Washington berichtet die Sendung von den Reaktionen zur US-Wahl; ARD-Korrespondenten und weitere Experten bewerten das Wahlergebnis. Direkt im Anschluss ordnet Sandra Maischberger gemeinsam mit ihrer Expertenrunde bei „maischberger. US-Wahl 2020“ (ab 21 Uhr) den Ausgang der Abstimmung ein.

Sandra Maischberger analysiert am Tag nach der Wahl in ihrer Sendung im Ersten das Ergebnis. (WDR/Peter Rigaud)

Auch das Zweite analysiert am Tag nach der Wahl im „ZDF spezial - Amerika hat gewählt“ die Ergebnisse des Rennens zwischen Trump und Biden. Ab 19.25 Uhr blickt Moderator Matthias Fornoff auf die Zahlen und die Folgen der Wahl für Amerika und Europa. Bei den Privaten steht der Folgetag ebenfalls im Zeichen der Wahlanalyse: ProSieben beleuchtet ab 18.10 Uhr im „Newstime-Spezial - Die US Wahl“, wie sich die Amerikaner bei der 59. Präsidentenwahl entschieden haben. Ab 23.35 Uhr blicken auch die „SAT.1 Nachrichten“ in einer Spezial-Sendung ebenfalls unter dem Titel „Amerika hat gewählt“ auf den Ausgang der Wahlen.