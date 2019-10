Wie Feinstaub das Herz gefährdet

Experten verweisen auf Studien, wonach Luftverschmutzung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöht. (Daniel Naupold/dpa)

Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck und ein hoher LDL-Cholesterin-Wert – vor diesen Risikofaktoren warnen Kardiologen inzwischen seit Jahrzehnten, weil sie die Blutgefäße schädigen und die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls erhöhen. Jetzt rückt eine weitere Gefahr in den Vordergrund. Das große Problem dabei: „Alle anderen genannten Faktoren sind in der Regel individuell vermeidbar. Das heißt: Durch eine Änderung des Lebensstils kann das Risiko deutlich minimiert werden“, sagt Professor Dr. Harm Wienbergen von der Stiftung Bremer Herzen. „Bei dem Risikofaktor, dessen hohes Gefährdungspotenzial jetzt durch immer mehr neue Studien belegt wird, ist dies allerdings nur sehr eingeschränkt möglich. Hier ist die Politik gefragt. Denn: Feinstaub ist Gift für unser Herz“, meint er.

Millionen von Partikeln werden täglich eingeatmet

Feinstaub ist für das Auge nicht sichtbar: Die Partikel werden durch Diesel- und Benzinmotoren erzeugt, sie entstehen beim Abrieb von Reifen und Bremsen, bei der Müllverbrennung und als Emissionen von Industrieanlagen und heimischen Kaminöfen. Weil sie nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre schweben, werden die winzigen Teilchen auch als Schwebestaub bezeichnet. Dies und ihre Größe machen sie aus Sicht von Ärzten so gefährlich: „Ultrafeinstaubpartikel sind kleiner als zehn Mikrometer“, erklärt der Bremer Herzspezialist. „Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 100 Mikrometern und ist damit um ein Zehnfaches dicker als ein Feinstaubpartikel. Dadurch dürfte klar werden, wie viele Schwebeteilchen uns permanent umgeben und wie viele Millionen wir täglich davon inhalieren.“ Dass diese Teilchen eingeatmet werden, sei nicht direkt spürbar, wie der Kardiologe betont. Es komme weder zu einem Hustenreiz noch zu Übelkeit. Das „Gift Feinstaub“ richte seine Schäden vielmehr „im Untergrund“ an.

Mehr zum Thema Umweltressort legt Zahlen vor Bremen hält Luft-Grenzwerte ein Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid: Die Belastung der Bremer Luft liegt unterhalb der durch die ... mehr »

Wienbergen: „Je kleiner die Partikel sind, desto tiefer gelangen sie in die Lunge und von dort in den Blutkreislauf. In den Gefäßwänden können sie Entzündungen und Arteriosklerose, die Verkalkung der Gefäße, auslösen und dadurch lebensbedrohliche Blutgerinnsel herbeiführen.“ Weitere Folge sei eine sogenannte erhöhte Steifigkeit

Dass es sich dabei nicht um ein theoretisches Szenario handelt, belege eine Studie, die kürzlich in dem renommierten „European Heart Journal“ erschienen ist. Danach ist Feinstaub ein deutlich wichtigerer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als bisher angenommen. „Laut der Studie gibt es in Europa mehr als 790.000 Todesfälle pro Jahr, die auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Und: Bei mindestens 48 Prozent der Todesfälle liegt eine sogenannte kardiovaskuläre Erkrankung wie etwa eine koronare Herzkrankheit und Schlaganfall vor“, so der Herzspezialist zu den Kernergebnissen der Untersuchung.

Gesunde und Herzkranke betroffen

Ein erhöhtes Risiko bestehe einerseits für Menschen, die bereits an einer Herzkrankheit leiden; aber auch bei gesunden Menschen könnten hohe Feinstaub-Konzentrationen zu akuten Schädigungen führen. Wienbergen: „Die Datenlage – und zwar nicht nur aus der aktuellen Studie – zeigt ganz deutlich, dass dieses Risiko bislang deutlich unterschätzt wurde. Aus kardiologischer Sicht müssen wir daher fordern, Feinstaub-Emissionen deutlich stärker als bisher zu reduzieren.“

Mehr zum Thema Herzbericht Herztod-Risiko in Bremen besonders hoch In Bremen und Niedersachsen sterben deutlich mehr Menschen an einer Herzkrankheit. Der Bremer Arzt ... mehr »

Adressat ist die Politik: Der Bremer Herzspezialist schließt sich damit auch den Forderungen des Umweltbundesamtes, Wissenschaftlern der Nationalen Akademie Leopoldina und der Deutschen Herzstiftung an. Sie halten die Feinstaub-Grenzwerte für zu lax und halten eine Absenkung der Grenzwerte vor allem auch im Sinne des Gesundheitsschutzes für zwingend erforderlich. „Saubere Luft ist ein hohes Gut. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden die Menschen an Schlaganfällen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und Atemwegsproblemen. Das haben zahlreiche Studien gezeigt. Jetzt ist politisches Handeln notwendig“, forderte etwa der Kardiologe, ehemaliger Vorsitzender und Experte der Deutschen Herzstiftung, Professor Thomas Meinertz, in der Zeitschrift der Stiftung.

Aber auch die medizinischen Fachgesellschaften müssten Konsequenzen ziehen: „Die Prävention ist in diesem Bereich bislang noch sehr defensiv betrieben worden“, betont Wienbergen. Feinstaub müsse in den internationalen Leitlinien als Verursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärker in den Vordergrund gerückt werden.

Zur Sache

Kostenlose Untersuchungen

„Wie fit ist Ihr Herz?“ - danach fragt die Stiftung Bremer Herzen (www.bremer-herzen.de) und bietet Interessierten kostenlose Beratungen und Untersuchungen bei den 8. Bremer Herztagen an. Am Donnerstag, 24. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, und Experten der Stiftung im Einkaufszentrum Berliner Freiheit in Huchting und am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, im Weserpark in Sebaldsbrück vor Ort. Ärzte des Klinikums Links der Weser bieten kostenlose Ultraschall-Untersuchungen der Halsschlagader an. Außerdem können Cholesterin- und Blutzuckerwerte, Blutdruck und Puls, Körperfett und der Body-Mass-Index vor Ort bestimmt werden. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, die Werte mit den Experten vor Ort zu besprechen.

Weitere Informationen

„Wie fit ist Ihr Herz?“ - danach fragt die Stiftung Bremer Herzen (www.bremer-herzen.de) und bietet Interessierten kostenlose Beratungen und Untersuchungen bei den 8. Bremer Herztagen an. Am Donnerstag, 24. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, und Experten der Stiftung im Einkaufszentrum Berliner Freiheit in Huchting und am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, im Weserpark in Sebaldsbrück vor Ort. Ärzte des Klinikums Links der Weser bieten kostenlose Ultraschall-Untersuchungen der Halsschlagader an. Außerdem können Cholesterin- und Blutzuckerwerte, Blutdruck und Puls, Körperfett und der Body-Mass-Index vor Ort bestimmt werden. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, die Werte mit den Experten vor Ort zu besprechen.