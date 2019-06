Niedersachsen, Scheeßel: Ein Festivalbesucher mit Fliegerbrille und Hut feiert auf dem Hurricane Festival 2019. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Nachdem sich Open-Air-Festivals in den USA zunehmender Beliebtheit erfreuten und in Woodstock ihren Höhepunkt fanden, schwappte die Festival-Euphorie Ende der 1960er-Jahre auch nach Europa. Den Anfang machte das Isle of Wight-Festival in England, das erstmals 1968, sogar noch kurz vor Woodstock, mit 20 000 Besuchern stattfand, ein Jahr später bereits mit 150 000 Gästen. 1970 reichten die Zahlen bereits an Woodstock heran, oder übertrafen sie sogar. Das Isle of Wight wurde gerne auch als „Woodstock Großbritanniens“ bezeichnet. Anfang der 1970er folgten in England das Glastonbury-Festival sowie das Reading-Festival. Das Isle of Wight wurde nach 1970 aufgrund von erheblichen Sicherheitsproblemen erst einmal eingestellt. Erst 2002 gab es eine Neuauflage, die bis heute stattfindet.

Im Laufe der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre poppten in ganz Europa nach und nach Festivals aus dem Boden wie Pilze. So auch in Deutschland. Zu den ersten Großkonzerten und Musikfestivals, die hierzulande stattfanden, zählten ein Rolling-Stones-Konzert auf der Berliner Waldbühne 1965 sowie das Love-and-Peace-Festival auf der Osteseeinsel Fehmarn im September 1970. Beide Veranstaltungen waren nicht gerade von Erfolg geprägt.

Bühne in Flammen

In Berlin verschafften sich Fans ohne Ticket unerlaubt Zutritt zum Konzert, später stürmten Hunderte von Stones-Anhänger die Bühne, sodass die Musiker schließlich um ihre Sicherheit fürchteten und abbrachen. Im Anschluss kam es noch zu zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen, die Fans randalierten und zerlegten die Waldbühne. Im Polizeibericht war später unter anderem von 87 Verletzten und 17 demolierten S-Bahn-Zügen die Rede.

Etwa 25 000 Menschen kamen einige Jahre später zum Love-and-Peace-Festival. Die Veranstalter orientierten sich am britischen Isle of Wight und hofften, einige der dort auftretenden Künstler nach Fehmarn locken zu können. Sie wollten eine deutsche Antwort auf Woodstock erschaffen. Doch das einzige, was das Festival am Ende mit Woodstock gemeinsam hatte, waren der Regen und das Chaos. Die Organisatoren hatten einfach keine Ahnung, wie man ein Festival dieser Größe organisiert. Eine Hamburger Rocker-Gang mischte die Veranstaltung auf, für die Leute standen zu wenig Toiletten und Nahrungsmittel zur Verfügung. Container brannten ab und irgendwann stand sogar die Bühne in Flammen.

Nach Fehmarn, so scheint es, trauten die deutschen Veranstalter sich erst einmal nicht mehr an größere Festivals heran. Aufwärts ging es dank des Konzertveranstalters Fritz Rau. Der hatte damals auch das katastrophale Stones-Konzert in Berlin mitorganisiert und erst einmal eine Pause gebraucht. Er verbrachte eine Zeit in Amerika, wo er sich viel von dortigen Festivalmachern abschaute. 1977 organisierte er dann in Nürnberg und Karlsruhe seine ersten eigenen Großevents. Viele weitere folgten. Das Open-Air-Fieber hatte Deutschland gepackt.