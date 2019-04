Deutsch-französischer Zweiteiler "Eden" mit verschiedenen Erzählsträngen zum Thema Flucht: Der junge Amare (Joshua Edoze) hofft, dass seine gefährliche Reise nach Zentraleuropa gelingt. (SWR / Pierre Meursaut)

„Eden“, ein deutsch-französischer Fernsehfilm in zwei Teilen, beschreibt Aspekte von Flucht, die in den Nachrichten oder der öffentlichen Diskussion kaum vorkommen: Ein junger Afrikaner (Joshua Edoze) will mithilfe von Schleusern nach Zentraleuropa. Wie genau geht er vor - und wie geht es ihm dabei? Eine Mannheimer Familie, unter anderem verkörpert von Juliane Köhler und dem Frankfurter „Tatort“-Kommissar Wolfram Koch, hat einen Syrer aufgenommen. Doch es gibt Probleme mit dem „leiblichen“ Teeanger-Sohn Flo (Bruno Alexander). Die belgische Unternehmerin Hélène (Sylvie Testud) betreibt in Athen ein privates Flüchtlingslager, das gut zu laufen scheint. Trotzdem machen zwei griechische Wachleute (Theo Alexander, Michalis Ikonomou) dort eine traumatische Erfahrung, die ihr Leben verändert. Auch bei einer syrischen Intellektuellenfamilie (Maxim Khalil, Diamand Abou Abboud) läuft es keineswegs glatt. Das Paar mit einer Tochter im Grundschulalter erhält zwar seinen Asylstatus, findet aber in der neuen Heimat Paris keinen Frieden.

Drehbuchautor Constantin Lieb verknüpft und verdichtet über zweimal 135 Minuten (Teil zwei folgt am Mittwoch, 15. Mai, ebenfalls um 20.15 Uhr) die Schicksale eines „Flüchtlings-Ensembles“ und weist so auf Dinge hin, die man in der Diskussion über Flucht und Migration meist vergisst: Wie wirken Traumata bei Geflüchteten? Auf welche Weise sind wirtschaftliche und humanitäre Interessen bei der Versorgung der Flüchtlinge miteinander verknüpft? Wie werden Familienkonstellationen durcheinandergewirbelt, wenn man durch Aufnahme eines Menschen „direkt“ helfen will?

Eine Mannheimer Familie (Juliane Köhler, Wolfram Koch) hat einen jungen syrischen Flüchtling bei sich aufgenommen. Doch es läuft nicht so gut ... (SWR / Pierre Meursaut)

Unter der Regie des Deutsch-Franzosen Dominik Moll („Der Mönch“) wagt sich das Format, das auch bei ARTE ausgestrahlt wird (Donnerstag, 2. und 9. Mai, ebenfalls 20.15 Uhr), auf inhaltlich spannende Weise, wenn auch in Bezug auf die Charaktere ein wenig formelhaft, an ein sperriges Thema heran.