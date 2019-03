Ist neben vielen anderen Ubisoft-Spielen nach wie vor das Aushängeschild von Googles neuem Streaming-Dienst Stadia: "Assassin's Creed: Odyssey". (Ubisoft)

Spielen - immer und überall. Unter dem Namen „Stadia“ präsentierte der Suchmaschinen-Riese Google bei der Game Developers Conference in San Francisco einen neuen Games-Streaming-Dienst, der in erster Linie Spiele-Interessierte anspricht, die die Anschaffung leistungsfähiger PC und Konsolen scheuen. Ein Google-Chrome-Testlauf mit „Assassin's Creed Odyssey“ vor einigen Monaten gab bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Streaming-Technik.

Harte Fakten, warum „Stadia“ interessanter oder funktioneller sein könnte als bereits bekannte Streaming-Plattformen für Games, lieferte der Konzern aber nur wenige: Mit Hinweis auf die enorme Leistung der reigenen Rechenzentren versprach man 4K-HDR-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde und präsentierte einen eigenen Controller, Details zu Preisen oder dem genauen Geschäftsmodell blieb der Konzern indes schuldig.

Kommt mit Standard-Button-Layout und Knöpfchen für Google-Sharing-Funktionen: der Stadia-Controller. (Google)

Wirklich interessant wurde es bei der Bekanntgabe eines Youtube-Features, bei dem der Hersteller auf clevere Weise Synergien zwischen seinen verschiedenen Angeboten nutzt: Wer zum Beispiel auf Youtube ein Video von „Assassin's Creed: Odyssey“ begutachtet, der braucht künftig nur den „Play“-Button daneben zu drücken, um selbst sofort ins Spielgeschehen einzutauchen. Außerdem soll es möglich sein, nahtlos vom Computer-Browser zu Smart-TV, Smartphone oder Tablet zu wechseln. EIne Set-Top-Box für den vermutlich schon 2019 startenden Dienst scheint man jedoch nicht zu planen.

Zukunftsmodell?

Dass Games-Streaming in einigen Jahren eine große Rolle spielen wird, ist kaum von der Hand zu weisen. Welcher Dienstleister sich dabei auf Dauer durchsetzt, wird aber vermutlich - wie schon im Konsolen-Bereich - sehr stark mit dem jeweiligen Angebot an Exklusiv-Titeln verknüpft sein. Wenn es um Server-Strukturen und pure Online-Expertise geht, hat Google die Nase vorn, dafür mangelt es dem Hersteller an der nötigen Erfahrung bei Home-Entertainment und Spiele-Entwicklung - Bereiche, in denen wiederum etablierten Konsolen- und Games-Hersteller wie Sony, Microsoft und Electronic Arts mühelos punkten. Auch sie planen entsprechende Streaming-Angebote.

Ob und wie schnell sich Games-Streaming durchsetzen wird, hängt außerdem von der weiteren Verbreitung schneller Internet-Zugänge ab. Zwar feiern Streaming-Dienstleister wie Netflix oder Prime Video große Erfolge, aber selbst hier gibt es immer wieder Probleme wie Ausfälle oder Verpixelungen infolge niedriger Datentransfers und Server-Überlastungen. Dabei ist das Streaming von Filmdaten technisch deutlich weniger herausfordernd als das von Spielen. Mit einem breiten Erfolg der Streaming-Technologie im Games-Bereich ist deshalb wohl erst in einigen Jahren zu rechnen.