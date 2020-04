Am Montag, 15. April 2019, fing die berühmte Pariser Kathedrale Notre Dame Feuer. Wie genau sich das Unglück ereignte, zeigt nun eine 3D-Grafik des ZDF. (ZDF / 3D-Grafik)

Diese Bilder werden so schnell nicht vergessen werden: Am 15. April 2019, vor genau einem Jahr, wurden weite Teil der weltberühmten Kathedrale Notre Dame in Paris bei einem Großbrand zerstört. Wie genau sich die Katastrophe ereignet hat, das zeigt nun eine neues 3D-Modell von ZDFheute auf. Dieses kann ab sofort über die ZDFheute-App sowie ZDFheute.de aufgerufen werden.

In einer modernen 3D-Grafik können Nutzer frei durch die Pariser Kathedrale navigieren, heran- und hinauszoomen sowie das Gebäude drehen. Einzelne Hotspots liefern zudem Informationen zum Ablauf des Brandes, aber auch zum derzeitigen Stand des Wiederaufbaus.

Nutzer der Grafik können sich durch die verschiedenen Zeitabschnitte navigieren: Von der eigentlichen Katastrophe bis zur Unterbrechung der Aufbauarbeiten im Zuge von Corona. (ZDF / 3D-Grafik)

„Erstmals können wir eine 3D-Erklärgrafik, die bisher nur im TV eingesetzt wurde, auch online und interaktiv zeigen. Damit kombinieren wir die visuelle Kraft des Fernsehens mit den besonderen digitalen Möglichkeiten - einer der Grundgedanken hinter der Neuaufstellung unseres Online-Nachrichtenangebots“, erklärt Frederic Huwendiek, der ZDFheute-Redaktionsleiter in einer Pressemitteilung.

Das Modell wurde Grafik-Redakteure der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles und das 3D-Grafik-Team der ZDF-Produktionsdirektion gemeinsam mit ZDFheute entwickelt. Am vergangenen Dienstag, 14. April, wurde es erstmals von Marietta Slomka im ZDF „heute-journal“ präsentiert.