Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) ermitteln in einer Lakritzmanufaktur. (WDR / Willi Weber)

Auf der ganz hohen Hype-Welle surfte der „Tatort“ zuletzt nicht mehr. Etwas mehr Normalmaß allenthalben - nur die Ermittler aus Münster schweben noch immer in eigenen Quoten-Galaxien. Allerdings: Würden die Herren Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) nicht in Krimi-Unterhaltung machen, sondern, sagen wir, in Immobilien, hätten schon längst besorgte Börsenexperten vor dem Platzen der Blase gewarnt. So viel Zuspruch, so wenig Substanz in manchem Film gewordenen Selbstzitat der jüngeren Vergangenheit. „Lakritz“ heißt der neue Fall aus der Fahrradstadt, und der schmeckt endlich mal wieder so, wie der Titel es erhoffen lässt: scharf, aromatisch und nicht zu süß.

Nicht dass der Rahmen des Erwartbarem an irgendeiner Stelle durchbrochen würde. Nein, es ist alles ganz genauso halbseiden und beömmelt wie immer. Die Geschichte (Buch: Thorsten Wettke) hat nicht mehr Nährwert als ein Haribo-Tütchen, doch was die „Tatort“-Dabütantin Randa Chahoud darin in Szene setzt, hat deutlich mehr Biss und Würze als zuletzt. Und das, obwohl sie die alten Widersacher Thiel und Boerne verblüffend viel freundschaftliches Süßholz raspeln lässt.

In der Villa des ermordeten Marktmeisters kommen Professor Boerne (Jan Josef Liefers, links) und Kommissar Thiel (Axel Prahl) dem Rätsel seines Ablebens rasch auf die Spur. (WDR / Willi Weber)

Boernes zärtlicher Seelenstriptease

Die Ermordung des Münsteraner Wochenmarktmeisters ist Anlass für einen zärtlichen Seelenstriptease des Professors. Boerne taucht in diesem Film gleichsam in den Keller der Erinnerung ab. Dort unten finden sich sorgsam in Kartons verpackt Spuren von echtem Gefühlsleben. Der Snob, so zeigen es sepiagetränkte Rückblenden in Boernes Schulzeit, war schon immer ein sonderbarer Kerl, aber er war tatsächlich mal - natürlich unglücklich - verliebt in die schöne Lakritzfabrikantentochter Monika, die lieber ihre Brüste zeigen wollte, als Karl-Friedrichs Nachhilfestunden zu goutieren.

Kommissar Thiel (Axel Prahl, rechts) befürchtet, noch mehr Lakritzpackungen des Wochenmarktverkäufers Cornelius Bellekom (Ronald Top) könnten vergiftet sein. (WDR / Willi Weber)

Eine Tragödie trennte die beiden, die nun, Jahrzehnte später, einander unter neuen Umständen begegnen. Die immer noch schöne, aber auch ein bisschen verlebte Monika (Annika Kuhl) wird verdächtigt, den allseits verhassten Marktmeister umgebracht zu haben. Er starb an einer Zyankali-Vergiftung, verursacht durch verseuchtes Lakritz, womöglich aus ihrer Manufaktur.

Die Männer haben die Pointen, die Frau hat die Arbeit

Axel Prahl hat es mit einem sehr komplexen Fall zu tun, dessen Spuren Jahrzehnte zurückreichen. (WDR / Willi Weber)

Natürlich sind das alte Trauma und der aktuelle Mordfall wie durch unsichtbare Spinnennetze miteinander verwoben. Doch wie das geschieht, ist von solch trefflicher Melancholie durchsetzt, dass der notorische Münster-Humor diesmal ans Herz greift. Es ist im Kern ein schlichter Krimi, wiewohl komplex im Detail. Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) illustriert es bei der Aktenauswertung in einem eindrucksvollen Labyrinth aus an die Wand gepinnten Bindfäden.

Dass hier die Frau im Stillen die Arbeit macht, während die beiden Männer Jugenderinnerungen austauschen und Pointen reißen dürfen, muss man einfach schlucken, um im Lakritzebild zu bleiben. Entschädigt wird man nach längerer Formkrise durch behändes Dialogpingpong, an dem auch ein sehr unterhaltsamer holländischer Marktverkäufer teilhat. „Der Monstermarkt ist eine Maschine zum Gelddrücken“, lehrt der gewitzte Mensch aus dem Nachbarland. Wie soll man es anders nennen als Poesie?