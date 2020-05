Die Dokumenationsreihe beschäftigt sich diesmal mit Unternehmen, die auf hohe Mitarbeiterzufriedenheit setzen und damit auf Erfolgskurs fahren. (ZDF/Cargolux)

Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Schon jetzt gilt als sehr wahrscheinlich, dass auch in hoffentlich schon bald wieder etwas weniger angespannten Zeiten neue Arbeitsmodelle den Markt verändern werden. Wie die neue ZDF-Dokumentation „plan b: Schöne Arbeit“ zeigt, bewerten immer mehr Unternehmen die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter höher, als das in einer eher konservativen Arbeitswelt bislang der Fall war. Wer sich gerne für ein gemeinsames Projekt, das bestenfalls auch noch als nachhaltig empfunden wird, einbringt, arbeitet so deutlich effektiver. Der Filmbeitrag von Saskia Heim stellt Firmen vor, in denen dieses Prinzip schon ganz gut funktioniert.

So ist das Berliner Start-up „Einhorn“, das mit fair produzierten Kondomen handelt, nicht nur ein Haus mit einer ungewöhnlichen Gründungshistorie, sondern auch ein Unternehmen, in dem die Hierarchien tatsächlich flach und die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Angestellten groß sind. Pflichttermine im Unternehmen gibt es nicht. Jeder Beschäftigte kann unter anderem frei entscheiden, wie oft und wie lange er Urlaub nimmt.

Auch den Arbeitsort kann man selbst wählen. „Ich bin wahnsinnig froh und auch dankbar, dass ich mich nicht zwischen dem Job und meinem Privatleben entscheiden musste“, sagt daher die „Einhorn“-Angestellte Cordelia Röders-Arnolds. Sie arbeitet nach einem Umzug zurück in ihre Heimatstadt Hamburg von ihrem Homeoffice aus für das Berliner Unternehmen. Sie schätzt die Flexibilität ihrer Dienstherren sehr und bringt sich hoch motiviert ein.