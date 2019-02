Cover (Sony Music)

Der Name Tom Walker ist dem deutschen Musikpublikum vielleicht noch nicht sehr geläufig, seine Stimme hat aber fast jeder schon irgendwo gehört. Der Song „Leave A Light On“ (2017) kommt alleine bei YouTube schon auf über 100 Millionen Abrufe. Zwei Jahre später erscheint nun Walkers Debütalbum „What A Time To Be Alive“, das sich an dem gleichen bewährten Rezept bedient wie seinerzeit „Leave A Light On“: Alles dreht sich um intime Gefühle, die stimmgewaltig aufgeblasen werden, bis der Ballon fast platzt. Ein bisschen wie Passenger auf Anabolika.

Tom Walker scheinen das Pathos und der Kitsch kein bisschen peinlich zu sein. Er lässt sich von Engeln leiten, singt immerzu von Liebe, und zwischendurch wird der Kampf um die Angebetete auch mal dramatisch aufgegeben, Hauptsache man ist ehrlich zu sich selbst. Die Gitarren-Variationen klingen manchmal langweilig, wenn Walker sich trotz imposanter Stimme ideenlos die Tonleiter heraufkämpft („Fade Away“). Es gibt aber durchaus auch erheiternde Momente, etwa wenn er mit seinem Lieblingsmenschen Übernahmepläne für die ganze Welt schmiedet („Just You And I“). Allerdings landet man immer wieder beim Vergleich mit dem ebenfalls auf diesem Album enthaltenen Überhit „Leave A Light On“, der wie ein Leuchtturm heraussticht. Diese Mischung aus verständlicher Metapher und der Verarbeitung von Drogenerfahrungen und Tod ist nach wie vor ein herausragendes Stück Selbstoffenbarung - da kann der Rest von „What A Time To Be Alive“ nicht mithalten.

Viel Gefühl, wenig Mut

Ein ähnliches Schema war vor nicht allzu langer Zeit bei Rag 'n' Bone Man zu beobachten, dem 2016 mit „Human“ der Durchbruch gelang. Auch er suchte in der Folge nach dem nächsten Hit mit derselben emotionalen Intensität, konnte den großen Erfolg aber nicht wiederholen. Wer immer das gleiche serviert, der muss sich nicht wundern, wenn es auf Dauer etwas fad wird.

Deshalb sind die interessantesten Momente auf „Leave A Light On“ auch nicht die übergroßen Hymnen, sondern die ganz einfachen und direkten Songzeilen, die vom „FIFA“-Spielen und vom Bier-Trinken erzählen. Weil sie sich nicht auf abgenutzte Metaphern stützen, sondern ungeschönt das Leben beschreiben. Hörenswert ist auch das Duett mit Zara Larsson („Now You're Gone“), das beide Stimmen glänzen lässt, sowie erste Minute von „How Can You Sleep At Night“, die an Marcus Mumford erinnert und erst später wieder in das alte Muster verfällt. So bleibt Tom Walker immer auf der sicheren Seite, statt einmal wirklich etwas zu wagen. Es wäre ihm zu wünschen, dass er sich beim nächsten Mal etwas mehr traut - die Stimmt dazu hat er.