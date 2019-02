Das Ausmaß der Fälle sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen auch in Deutschland ist erschreckend. (SWR)

Rund 3.700 Opfer stehen in den Jahren seit 1946 fest, 1.670 Kirchenvertreter wurden im selben Zeitraum des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Kürzlich erst schaltete sich die „oberste Stelle“ ein. Papst Franziskus höchstpersönlich bezeichnete die grauenvollen Fälle von Übergriffen und Ausbeutung in seiner Weltkirche als „Quelle des Schmerzes und der Scham“. Und dennoch mehren sich, wie die neue, vom SWR für die ARD produzierte Dokumentation „Die Story im Ersten: Schuld ohne Sühne?“ zeigt, Stimmen, dass die Verantwortlichen bei der Aufarbeitung der Fälle versagen oder zumindest keinen übertriebenen Ehrgeiz in der Aufklärung an den Tag legen. Gerade weil die Dunkelziffer viel höher liegt als die bekannt gewordenen Straftaten, wächst der Druck auf die katholische Führung in den USA, in Australien, Chile und Irland, aber auch in Deutschland, endlich reinen Tisch zu machen. Die Dokumentation versucht zu ergründen, ob und warum sich die Verantwortlichen mit echter Aufklärung schwertun.