Bis heute bei Konsolen- und Retro-Fans beliebt: der 1998 veröffentlichte und nur drei Jahre später wieder eingestellte Dreamcast. Wegweisende Konzepte wie ein eingebautes Modem brachten dem System zwar viele Sympathien ein, aber gegen die zwei Jahre später eingeführte PlayStation2 hatte man keine Chance. (Sega)

Vor 20 Jahren - Ende 1998 - veröffentlichte der einst exklusiv im Videospielmarkt beheimatete Hersteller Sega seine vorerst letzte Konsole: Mit dem Dreamcast wollte der Sonic- und Mega-Drive-Erfinder die Schlappe vergessen machen, die ihm Nebenbuhler Sony mit seiner ersten PlayStation-Konsole zugefügt hatte. Während der 8- und 16-Bit-Ära regierte Sega den Markt auf einem bequemen zweiten Platz - dicht hinter Branchen-Primus Nintendo.

Doch Sonys Vorstoß in den Videospielmarkt hatte die Karten neu gemischt: Während die PlayStation den Markt für stationäre Konsolen unangefochten dominierte, folgte Nintendo mit seinem N64 auf dem zweiten, Sega mit der Saturn auf einem weit abgeschlagenen dritten Rang. Drei Jahre danach sollte der Dreamcast mit fortschrittlicher Technologie Abhilfe schaffen: Die 128-Bit-Konsole legte zwar einen schwachen Japan-Start hin, doch etwa ein Jahr später brachte man - vor allem in den USA - Sonys PlayStation für kurze Zeit tatsächlich in Bedrängnis.

Nahezu eine halbe Million verkaufte Konsolen zur Einführung in den Staaten bescherten dem Hersteller sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, während Software-Titel wie „SEGA Rally“, „Power Stone“, „Soul Calibur“, „Resident Evil: Code Veronica“, „Metropolis Street Racer“ oder „Sonic Adventure“ der Plattform zusätzlichen Auftrieb brachten. Weniger erfolgreich war dagegen - wenn auch technisch revolutionär - die Einführung eines kostenpflichtigen Online-Dienstes. Abgesehen von „Phantasy Star Online“ mangelte es dem teuren Service leider an den nötigen Zugpferden. Inzwischen tat die schlechte Online-Abdeckung in vielen Gebieten ihr Übriges, um das an sich zukunftsweisende Konzept scheitern zu lassen.

Bosskampf gegen PlayStation 2

Als im Jahr 2000 Sonys PlayStation2 auf der Bildfläche erschien, hatte Sega zwar das weit bessere Software-Lineup, aber die Prominenz der PlayStation-Marke und der integrierte DVD-Filmplayer der PS2 sorgten in kürzester Zeit dafür, dass Sega die Führungsposition in der neuen Hardware-Generation wieder verlor. März 2001 zog man nach einem desaströsen Geschäftsjahr die Konsequenz, stellte den Dreamcast ein und zog sich endgültig aus der Konsolen-Produktion zurück.

Seitdem ist der einstigen Videospiel-Konzern ein reiner Software-Hersteller - sehr zur Enttäuschung vieler Fans, die dem Dreamcast bis heute geradezu sklavisch die Treue halten und zum Beispiel die Wiederbelebung der „Shen Mue“-Reihe befeuert haben. Dank seiner Windows-Architektur ist die vor 20 Jahren veröffentlichte Konsole noch immer eine beliebte Plattform für Homebrew- und Hobby-Entwickler.