Til Schweiger fungiert in den Liebeskomödien "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken", die SAT.1 direkt hintereinander ausstrahlt, als Hauptdarsteller, Produzent, Regisseur und Autor. (SAT.1 / Warner Brothers)

Film eins: Ein Paar lernt sich kennen. Film zwei: Ein Paar lernt, miteinander zu leben. Szenarien, die zahllose Male behandelt wurden. Aber eben selten so charmant, so humorvoll und vor allem so deutsch wie in den Komödien „Keinohrhasen“ und „Zweiohrküken“. SAT.1 wiederholt nun die beiden Filme hintereinander, mit denen Schweigers Karriere noch einmal an Fahrt gewann.

Die Komödie „Keinohrhasen“ (2007) begeisterte 6,3 Millionen Kinogänger. Im Film trifft der gefühlskalte Boulevardzeitungs-Schmierfink Ludo (Schweiger), von einer Richterin zu Sozialstunden verdonnert, auf die Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner), die als Kind mächtig von Ludo vorgeführt wurde und nun die neue Machtstellung genießt. Die aufkeimende Liebe der beiden bleibt zwar etwas unerklärt, doch „Keinohrhasen“ ist voll bis oben hin mit witzigen Elementen.

Anna (Nora Tschirner) ist nicht begeistert, dass Ludo ausgerechnet in ihrer Kindertagesstätte seine Strafe abarbeiten soll. (SAT.1 / Warner Brothers)

Auch mit der Fortsetzung „Zweiohrküken“, die SAT.1 direkt im Anschluss um 22.35 Uhr zeigt, lockte Til Schweiger 2009 mehr als vier Millionen Zuschauer in die Kinos. Zwei Jahre sind vergangen: Anna und Ludo wohnen zusammen, die erste Verliebtheit ist verflogen. Stattdessen muss das Alltägliche organisiert werden. Doch dann tauchen ihre Ex-Freunde Marie (Edita Malovcic) und Ralf (Ken Duken) auf. Klar, dass da die Beziehung von Ludo und Anna auf eine harte Probe gestellt wird.