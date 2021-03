Tod einer Edelhure - Do. 25.03. - ARTE: 20.15 Uhr „Tod einer Edelhure“

Wie starb Rosemarie Nitribitt?

Rupert Sommer

Die neue Dokumentation, die ARTE in Erstausstrahlung zeigt, befasst sich einmal mehr mit einem der spektakulärsten Verbrechen der Nachkriegszeit: dem bis heute ungeklärten Mord an Rosemarie Nitribitt in Frankfurt.