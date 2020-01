Tübingens Oberbürgermeister will Baulandbesitzer zwingen, auch tatsächlich die Bagger anrollen zu lassen. (SWR/Claus Hanischdörfer)

Selten zuvor war die Spaltung der deutschen Gesellschaft so stark ausgeprägt wie heute. Auf der einen Seite stehen die wenigen Vermögenden, die oft auch über immensen Immobilienbesitz und vor allem über Bauland verfügen. Auf der anderen Seite setzen sich nicht nur Wohnungssuchende, son dern zunehmend immer mehr verärgerte Kommunen und Regionalpolitiker dafür ein, dass Grund und Boden im Land gerechter verteilt werden. Die neue, vom SWR für das ARD-Hauptprogramm gedrehte Dokumentation „Die Story im Ersten: Goldgrube Bauland“ berichtet von verhärteten Fronten, an denen immer lautstarker Enteignungen gefordert werden.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen ist selten um eine öffentlichkeitswirksame Meinungsäußerung verlegen. Aktuell zieht er in die Schlacht gegen das, was er eine „soziale Frechheit“ nennt. In der von ihm betreuten Gemeinde gibt es angeblich rund 500 Baulücken, die seiner Ansicht nach längst geschlossen werden müssten. Doch viele Eigner und Investoren lassen sich Zeit - weil die ihnen in die Karten spielt: Die Bodenpreise explodieren, die Mieten steigen.

Auf deutschen Baulücken wird nach Ansicht vieler Experten zu zögerlich investiert. (SWR/Claus Hanischdörfer)

Nun droht Palmer einigen der Besitzenden, die seiner Meinung nach nicht genug für das Gemeinwohl tun und sich nur am Boden-Poker beteiligen, mit Enteignungen. Rückendeckung soll ihm das Grundgesetz geben, in dem der Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ steht. Doch die Eigentümer von Bauland, die sich nach Ansicht des Politikers bislang um vor das Anrücken-Lassen der Bagger gedrückt haben, berufen sich auf das ebenfalls im Grundgesetz verbriefte Recht auf Eigentum. Es sind harte Gegensätze, die aufeinanderprallen.

Tatsächlich ist die Stimmung auf dem Bau- und Wohnungssektor alarmierend. In München liegt der Bodenrichtwert pro Quadratmeter in der Spitze bereits bei 126.000 Euro. Doch trotz noch immer hoher Renditen wird nach Ansicht vieler Experten zu zögerlich investiert in Deutschland. Leidtragende sind oft Familien wie die Brantschs aus Tübingen, die bereits seit Jahren auf der Suche nach einem Bauplatz für ein Eigenheim sind.

Weil viel mit Grund und Boden spekuliert wird, profitieren Besitzende stark. (SWR/Claus Hanischdörfer)

Selbst die Landwirte bekommen das Gerangel um Grund zu spüren. So stellt der Film Bauer Gerloff aus Brandenburg vor. Er verliert Jahr für Jahr Ackerland, weil er die rasant steigenden Pachtpreise nicht mehr erwirtschaften kann. Nun werden Stimmen laut, den Boden-Spekulanten klarer politische Grenzen zu setzen. In Ulm hat man mit dem sogenannten „Ulmer Modell“, das seit 125 Jahren Bestand hat und Bauwilligen hilft, gute Erfahrungen gemacht.