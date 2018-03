Haifa Beseisso ist Reisebloggerin in Dubai.Tilo Jung traf die junge Frau für seine Dokumentation. (SWR / ufa)

Öffentlich sagen, was man denkt: In vielen Ländern der arabischen Welt ist das nicht so einfach. Trotz eingeschränkter Meinungsfreiheit erleben Blogger auch dort dennoch seit einigen Jahren einen Boom. Für die von UFA LAB produzierte ARTE-Dokumentation „Follow Me: Arabische Videostars“ (Dienstag, 27. März, 22.10 Uhr) hat sich der Blogger und Journalist Tilo Jung in der Szene umgesehen.

Der 32-Jährige traf sich dazu mit Bloggern aus Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Syrien und sprach mit ihnen über ihren Alltag und ihre bisweilen schwierigen Arbeitsbedinungen. Die Blogger, denen Jung begegnete, haben in ihrer Heimat ein großes Publikum - aber schützt sie dieser Einfluss auch vor dem Zugriff der Zensoren? Oder macht er sie gar erst recht verdächtig? Klar ist: Die Gesellschaft in der islamischen Welt befindet sich derzeit im Wandel. Und so erzählt die Dokumentation nicht nur von Internet-Stars, sondern auch von einer gesamten Generation und deren Wünschen und Hoffnungen.

Hazem El Seddiq gilt als einer der ersten ägyptischen Videoblogger. (SWR / ufa)

„Follow Me: Arabische Videostars“ ist Teil des Themenabends „Krisenregion Golfstaaten“, der um 20.15 Uhr mit der Dokumentation „Saudi-Arabien - Ölmacht in der Krise“ beginnt. Um 21.10 Uhr blickt der Film „Jemen - Die Welt schaut weg“ auf den Krieg im Jemen, um 22.00 Uhr schließt sich eine Gesprächsrunde an.